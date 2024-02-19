19 февраля — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Часто люди спрашивают друг друга: “А знаешь ли ты, какой сегодня праздник?” Если ответа нет, обращаются в интернет. В сети Интернет можно найти все праздники на любой день года: официальные, не официальные, шутливые, религиозные и т.д.

Мы расскажем, какой сегодня праздник 19 февраля и кого следует поздравить с именинами.

19 февраля — какой сегодня праздник

День Государственного Герба

В Украине ежегодно 19 февраля отмечают День Государственного герба Украины. Этот день был выбран не случайно, ведь именно 19 февраля 1992 года Верховная Рада Украины утвердила золотой Трезубец на синем щите как Малый герб Украины, определив его главным элементом Большого Государственного герба.

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Международный день защиты морских млекопитающих

Этот день был основан еще в 1986 году, основала его Международная китобойная комиссия. 23 июля 1982 года МКК проголосовала за полное запрещение китобойного промысла, от сезона 1985/1986 гг.

Запрет вступил в силу 19 февраля 1986 года. Именно поэтому 19 февраля отмечается Международный день защиты морских млекопитающих. Некоторые экологические организации в разных странах посвящают этот день защите какого-nj вида млекопитающих, над которым нависла угроза уничтожения.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие 19 февраля

Согласно новому церковному календарю, 19 февраля отмечают День памяти апостолов от семидесяти святых Архипа и Филимона.

Есть несколько версий того, кто были Архип и Филимон друг другу. В одном варианте это были два брата, в другом — Филимон был отцом Архипа. Оба мужчины посвятили жизнь служению Богу.

По преданию, Филимона и его супругу Апфию крестил сам апостол Павел. В своем доме, в городе Колоссы, Филимон с супругой устроили церковь, где собирались христиане. Когда начал свое правление император Нерон, началось гонение на христиан и Филимона с женой. Во время одного из языческих праздников толпа схватила супругов и Архипа. Молодого человека сильно порезали, а Филимона с Апфией приговорили к избиению камнями. Все трое погибли мученической смертью и были причислены к лику святых.

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Приметы 19 февраля 2024

Часто по народным приметам определяли погоду. Эти наблюдения собирали годами наши предки, часто они действительно сбывались.

Если в этот день светит яркое солнце, то год будет урожайный.

Если сегодня выпало много снега, зелень будет сходить долго.

Как над домом будет летать чайка, то лед скоро растает.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя тяжело работать, но и нельзя полностью лениться. Не стоит ругаться, ссориться с окружающими и думать о плохом. Надо поддерживать чистоту дома. Не стоит отказывать в помощи, ведь это может постигнуть и тебя.

Памятные события 19 февраля в истории

В 1900 году Николай Михновский в Харькове произнес свой реферат Самостоятельная Украина.

В 1954 году был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.

В 1992 году Верховная Рада Украины утвердила трезубец как малый герб Украины.

В 2003 году в Киеве состоялась премьера фильма Мамай, ставшего первой полнометражной работой режиссера Олеся Санина.

В 2014 году произошло противостояние на Грушевского и улице Институтской. В ответ на принятие Верховной Радой Украины законов, направленных на сужение конституционных прав и свобод граждан, открывавших путь к массовым репрессиям, с января 2014 года в Киеве на улице Грушевского началось открытое противостояние протестующих с милицией и внутренними войсками. Апогея это противостояние достигло 19-20 февраля 2014 года.

Именины сегодня 19 февраля

Именины 19 февраля отмечают Архип, Богдан, Федот, Дмитрий, Евгений, Никита, Макар, Максим, Федор.

В феврале верующие отмечают ряд религиозных праздников. Ранее мы рассказывали о церковных праздниках в феврале 2024 года.

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