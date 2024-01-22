22 января — какой сегодня праздник. Всеукраинские и религиозные праздники и традиции этого дня

Выражение о том, что каждый день — это праздник совсем не случайно. Ведь действительно ежедневно в мире отмечают немалое количество различных знаменательных дат. И если ты думаешь, а 22 января — какой сегодня праздник, мы тебе непременно расскажем.

Подробнее о том, какой праздник 22 января отмечают в Украине и какие исторические события произошли в этот день — рассказываем далее в материале.

22 января — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

День Соборности Украины

Это всеукраинский национальный праздник, который ежегодно отмечают 22 января — в день подписания Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Это произошло в 1919 году, и в 2024 году празднуют 105 годовщину со дня этого события. Отмечать этот праздник в Украине начали уже после обретения Независимости, указом второго президента Леонида Кучмы в 1999 году.

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Читай больше о Дне Соборности Украины и истории возникновения этого праздника по этой ссылке.

День светлого брауни

Ежегодно 22 января отмечают День светлого брауни — уникальных пирожных, известных как “блонди”. Этот праздник чествует сладости со вкусом ириски, предлагая вкусную альтернативу обычным шоколадным брауни. Поэтому всем сладкоежкам обязательно стоит приобрести или приготовить самостоятельно светлый брауни и насладиться этим неповторимым вкусом.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

По новому церковному календарю 22 января христиане отмечают День памяти апостола Тимофея. Он известен как преданный ученик апостола Павла и первый епископ города Эфес в довольно-таки молодом возрасте — от 30 до 35 лет.

Также отметим, что апостол Тимофей входит в перечень 70 апостолов и считается одним из самых преданных последователей Иисуса Христа.

Тимофей появился на свет в 17 году в городе Листра, что в Малой Азии, и умер мученической смертью в 80 году в Эфесе, где он пытался помешать языческим обрядам и был убит камнями возмущенными идолопоклонниками.

Приметы 18 января 2024 года

за окном снегопад — летом ожидай хороший урожай;

если на окне мороз оставил рисунки — к долгим холодам;

22 января запотело стекло дома — готовься к потеплению;

выглянуло солнце в обеденное время — будет ранняя весна.

Что сегодня нельзя делать

22 января не стоит ходить к парикмахеру, чтобы сменить прическу, ведь в любви могут преследовать неудачи. Кроме того, важно воздержаться от ругани, ссор и сквернословия в этот день, отказывать в помощи, выбрасывать мусор ночью и лениться.

Памятные события 18 января в истории

1506 — первая рота швейцарских гвардейцев прибывает на службу к папе Юлию II.

1648 — начало восстания, известного как Хмельниччина.

1861 — французский исследователь нашел в Камбодже храм Ангкор-Ват.

1918 — принят IV Универсал, которым провозглашена независимость Украины.

1963 — подписание Елисейского договора между ФРГ и Францией.

1970 — первый полет Боинга 747 из Нью-Йорка в Лондон.

1990 — массовые похороны жертв Черного января в Баку.

1992 — Роберта Боднар становится первой канадкой, имеющей украинские корни, неврологом в космосе.

1992 — Филиппины признают независимость Украины.

1992 — Украина и Иран установили дипломатические связи.

2006 — Эво Моралес, представитель коренного населения, становится президентом Боливии.

2010 — Степан Бандера получает звание Героя Украины.

2014 — первые погибшие на Майдане Независимости в Киеве во время Революции Достоинства.

Именины сегодня

22 января именины празднуют: Анастасия, Ефим, Тимофей, Макар, Петр, Николай, Иван, Гавриил.

Ранее мы рассказывали о новых датах в церковном календаре для верующих на 2024 год.

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