30 января — какой сегодня праздник. Всеукраинские и религиозные праздники и традиции этого дня

30 января — дата, которая отмечается особыми праздниками и памятными событиями, которые чествуются в Украине и за ее пределами. Поэтому если тебя интересует ответ на вопрос: 30 января — какой сегодня праздник и какой сегодня церковный праздник в Украине по новому церковному календарю — рассказываем далее в материале.

30 января — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

День специалиста военно-социального управления ВСУ

Вооруженные силы Украины сейчас и днем, и ночью защищают нашу Украину от России. Поэтому если у тебя есть друг, родственник или знакомый, работающий в этой сфере — не забудь поздравить.

В общем, этот праздник был основан на основе указа, подписанного Михаилом Ежелем, министром обороны Украины в тот период от 3 июня 2011 года.

Сейчас также смотрят

Профессия специалиста военно-социального управления в Вооруженных Силах Украины появилась не так давно. С момента провозглашения независимости нашей страны, возникла актуальная потребность в формировании собственных вооруженных сил. Так были созданы ВСУ. Однако этот процесс развивался на фоне сложных политических и социальных реалий, что привело к необходимости основания специализированной службы, ориентированной на психологическую поддержку и социальное обеспечение военнослужащих.

Школьный день ненасилия и мира

30 января в школах разных уголков мира отмечают день ненасилия и мира. Идею празднования этого дня начал испанский поэт Льоренсо Видаль Видаль в 1964 году. На протяжении всей своей жизни, он был непоколебимым защитником пацифистских убеждений, выступая против насилия во всех его формах.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

30 января по новоюлианскому календарю чтят память трех святых Василия Великого (Кесарийского), Григория Богослова (Назианзина) и Иоанна Златоуста. Среди людей распространенным названием этого праздника является Трисвятие, Собор Трех Святителей или Васильев день.\

Читать по теме Церковный календарь 2024: новые даты празднования для верующих Делимся церковным календарем на 2024 год.

Приметы 30 января 2024 года

за окном луна красная — готовься к мощному ветру;

если в сад пришли зайцы — к морозам;

ветер с севера и облаков нет — скоро будет похолодание;

слышишь пение снегирей за окном — ожидай оттепель.

Что сегодня нельзя делать

Считается, что 30 января лучше воздержаться от ссор и сквернословия. Кроме того, не советуют с порога дома сметать снег в этот день, ведь так ты можешь вымести свое счастье. В этот день не стоит вышивать, вязать и прясть.

Памятные события 30 января в истории

1644 год — Войска под руководством Конецпольского и Вишневецкого сошлись в бою с силами Тугай-Бея в битве под Охматовым.

1649 год — Английский монарх Карл I был казнен. Ему отрубили голову.

1697 год — Исаак Ньютон за одну ночь решил задачу о брахистохронах Иоганна Бернулли и одновременно сделал открытие в области вариационного исчисления.

1835 год — Ричард Лоуренс совершил покушение на президента США Эндрю Джексона.

1868 год — Открытие музыкальной школы в Киеве, которая сейчас называется Киевское музыкальное училище имени Рейнгольда Глиэра.

1911 год — Извержение вулкана Таал на Филиппинах привело к смерти более 1500 человек, уничтожив все живое в радиусе 10 км за 10 минут.

1918 год — Украинская Центральная Рада приняла решение о формировании добровольческой украинской армии.

1930 год — Первый в мире радиозонд был запущен для исследования атмосферы.

1931 год — В Лос-Анджелесе состоялась премьера немого фильма Чарли Чаплина Огни большого города.

2004 год — Первая статья на украинском языке появилась на Википедии. Она была посвящена Атому.

2007 год — Операционная система Windows Vista была выпущена в продажу.

Именины сегодня

30 января именины по церковному календарю отмечают Петр, Максим, Федор, Владимир, Иван, Василий, Степан, Григорий.

Уже скоро начнется последний зимний месяц. Читай, какие церковные праздники отмечают в феврале 2024 года по новому церковному календарю.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.