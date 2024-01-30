30 января — какой сегодня праздник. Всеукраинские и религиозные праздники и традиции этого дня

30 января — дата, которая отмечается особыми праздниками и памятными событиями, которые чествуются в Украине и за ее пределами. Поэтому если тебя интересует ответ на вопрос: 30 января — какой сегодня праздник и какой сегодня церковный праздник в Украине по новому церковному календарю — рассказываем далее в материале.
Вооруженные силы Украины сейчас и днем, и ночью защищают нашу Украину от России. Поэтому если у тебя есть друг, родственник или знакомый, работающий в этой сфере — не забудь поздравить.
В общем, этот праздник был основан на основе указа, подписанного Михаилом Ежелем, министром обороны Украины в тот период от 3 июня 2011 года.
Профессия специалиста военно-социального управления в Вооруженных Силах Украины появилась не так давно. С момента провозглашения независимости нашей страны, возникла актуальная потребность в формировании собственных вооруженных сил. Так были созданы ВСУ. Однако этот процесс развивался на фоне сложных политических и социальных реалий, что привело к необходимости основания специализированной службы, ориентированной на психологическую поддержку и социальное обеспечение военнослужащих.
30 января в школах разных уголков мира отмечают день ненасилия и мира. Идею празднования этого дня начал испанский поэт Льоренсо Видаль Видаль в 1964 году. На протяжении всей своей жизни, он был непоколебимым защитником пацифистских убеждений, выступая против насилия во всех его формах.
30 января по новоюлианскому календарю чтят память трех святых Василия Великого (Кесарийского), Григория Богослова (Назианзина) и Иоанна Златоуста. Среди людей распространенным названием этого праздника является Трисвятие, Собор Трех Святителей или Васильев день.\
Считается, что 30 января лучше воздержаться от ссор и сквернословия. Кроме того, не советуют с порога дома сметать снег в этот день, ведь так ты можешь вымести свое счастье. В этот день не стоит вышивать, вязать и прясть.
1644 год — Войска под руководством Конецпольского и Вишневецкого сошлись в бою с силами Тугай-Бея в битве под Охматовым.
1649 год — Английский монарх Карл I был казнен. Ему отрубили голову.
1697 год — Исаак Ньютон за одну ночь решил задачу о брахистохронах Иоганна Бернулли и одновременно сделал открытие в области вариационного исчисления.
1835 год — Ричард Лоуренс совершил покушение на президента США Эндрю Джексона.
1868 год — Открытие музыкальной школы в Киеве, которая сейчас называется Киевское музыкальное училище имени Рейнгольда Глиэра.
1911 год — Извержение вулкана Таал на Филиппинах привело к смерти более 1500 человек, уничтожив все живое в радиусе 10 км за 10 минут.
1918 год — Украинская Центральная Рада приняла решение о формировании добровольческой украинской армии.
1930 год — Первый в мире радиозонд был запущен для исследования атмосферы.
1931 год — В Лос-Анджелесе состоялась премьера немого фильма Чарли Чаплина Огни большого города.
2004 год — Первая статья на украинском языке появилась на Википедии. Она была посвящена Атому.
2007 год — Операционная система Windows Vista была выпущена в продажу.
30 января именины по церковному календарю отмечают Петр, Максим, Федор, Владимир, Иван, Василий, Степан, Григорий.
Уже скоро начнется последний зимний месяц. Читай, какие церковные праздники отмечают в феврале 2024 года по новому церковному календарю.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.