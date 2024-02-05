5 февраля — какой сегодня праздник. Всемирные и религиозные праздники и традиции этого дня

На календаре 5 февраля, а душа нуждается в празднике? К счастью, в мире есть немало различных выдающихся дат, которые отмечают сегодня в Украине и мире. Поэтому оставайся с нами, и мы расскажем тебе, какой праздник 5 февраля и какой сегодня церковный праздник в Украине.

5 февраля — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

День эрудита

Ежегодно 5 февраля отмечают Всемирный день эрудита. Этот праздник призван почтить людей, имеющих высокий уровень знаний и умеющих их применять на практике.

В то же время важно подчеркнуть, что наличие высшего образования и диплома с отличием необязательно делает человека эрудитом. Отметим, что цель этого праздника — не только определить самых умных представителей Земного шара, но и мотивировать как можно большее количество людей к саморазвитию.

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Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

Не менее важно знать и о том, какой сегодня церковный праздник в Украине. 5 февраля по новому церковному календарю почитается память святой мученицы Агафьи.

Она была родом из знатной и набожной семьи города Палермо. В те времена император Декий, который славился своей враждебностью к христианам, управлял империей. Когда язычникам стало известно о ее христианских убеждениях, Агафью немедленно арестовали.

Во время заключения она проживала в доме женщины с пятью дочерьми, которые пытались отвратить ее от веры, предлагая различные украшения и платья. Но Агафья держалась своих убеждений, отказываясь от их соблазнов. Ее подвергали жестоким пыткам, однако по легенде, ее раны Господь заживлял.

Агафья умерла 5 февраля 261 года, выдержав все испытания, и осталась верной своей вере до конца.

Приметы 5 февраля 2024 года

если на улице сухо и без осадков — готовься к неурожаю летом;

если днем за окном тепло и солнечно — весна будет дождливая;

мороз 5 февраля предвещает жаркое и сухое лето;

сон, приснившийся в ночь на 5 февраля, сбудется в течение 20 дней.

Что сегодня нельзя делать

5 февраля не стоит отказывать в помощи нуждающимся. Также воздержись от ругани и сквернословия, чтобы не навлечь беду. Не оставляй в этот день за собой беспорядок, не ленись и не бездельничай.

Памятные события 5 февраля в истории

В 1494 году был подписан Вечный мир между Литвой и Московией.

В 1585 году было основано Успенское ставропигийское братство во Львове.

В 1887 году в Милане состоялся первый спектакль оперы Отелло.

В 1899 году Филиппинско-американская война завершилась победой Соединенных Штатов.

В 1918 году в Киеве, на заседании Совета народных министров УНР, было принято решение о создании Вольного казачества для внутренней охраны районов, а также проект закона об общественных работах.

В 1991 году столица Киргизии, которая в течение 65 лет называлась Фрунзе, получила новое название — Бишкек.

В 1992 году Украина и Норвегия наладили дипломатические отношения.

В 1998 году в Симферополе произошел взрыв, в результате которого погиб заместитель председателя Совета министров Крыма Александр Сафонцев.

В 1999 году Майк Тайсон был приговорен к году заключения за нападение на двух человек. Впрочем, он провел за решеткой лишь 3,5 месяца.

В 2000 году ОМОН из Санкт-Петербурга совершил массовое убийство 56-60 мирных жителей в Чечне.

Именины сегодня

5 февраля День ангела отмечают: Владимир, Геннадий, Иван, Екатерина, Федор.

Ранее мы рассказывали, когда в 2024 году празднуют Масленицу в Украине.

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