6 февраля — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

За окном — 6 февраля, но какой праздник сегодня празднуют украинцы и весь мир? Ведь чуть ли не каждый день отмечаются важные в истории события, которые оказали влияние на формирование современности. Какой праздник 6 февраля — читай дальше.

6 февраля — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

День безопасности в Интернете

Сегодня, 6 февраля 2024, отмечается День безопасности в интернете. Традиционно праздник выпадает на второй день второй недели февраля.

День безопасности в интернете отмечают во многих странах мира, а его целью является привлечение внимания к положительному использованию технологий и созданию более безопасного пространства в интернет-сообществах для развития сети.

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Кстати, ранее мы писали подробный разбор с киберэкспертом: как защитить персональные данные в интернете.

Международный день нетерпимого отношения к операциям, которые калечат женские половые органы

При содействии Генеральной ассамблеи ООН, 6 февраля в ряде стран мира отмечают Международный день нетерпимого отношения к операциям, что калечат женские половые органы. Различные операции, которые имеют целью видоизменить, покалечить, уменьшить или увеличить женские половые органы, признаны нарушением прав человека в отношении женщин и девушек.

Может показаться, что такая проблема присуща странам Африки и Азии, однако такие операции продолжают осуществлять по всему миру, даже в Украине: чаще всего это происходит после родов.

Всемирный день без мобильного телефона

Такой день отмечают с 2001 года, его можно выбрать с 6, 7 и 8 февраля.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

По новому стилю календаря, сегодня, 6 февраля 2024 года, верующие отмечают день памяти преподобного Вукола, который был епископом Смирнской церкви и учеником святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Святого Вукола уважают за его христианскую деятельность: мужчина обратил в христианство немало язычников. Считается, что даже после своей смерти он продолжал помогать людям: на его могиле выросло миртовое дерево, исцеляющее людей.

6 февраля также отмечают день памяти преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка.

По старому стилю календаря, 6 февраля верующие отмечают день памяти преподобной Ксении Миласской.

Приметы 6 февраля 2024

Наши предки верили, что по погоде и природным явлениям в этот день можно предсказать погоду в ближайшем будущем. По приметам, если в этот день:

густой туман на дорогах — к смене погоды;

птицы низко летают — к холодам;

метель началась — к скорой весне;

очень холодно, значит скоро придет теплая весна;

выпал снег — к прохладному лету.

Что сегодня нельзя делать

В то же время, сегодня нельзя ссориться и кричать с родными и близкими людьми, лениться и отказывать в помощи.

Памятные события 6 февраля в истории

В 1901 году на вокзалах Парижа появились первые общественные телефоны. В 1935 году в продажу впервые поступила настольная игра Монополия. В 1944 году принято постановление о возвращении по эвакуации в Киев Академии наук Украины. В 1952 году престол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии заняла королева Елизавета II. В 1958 создан Союз кинематографистов Украины. В 1996 году британскую антарктическую станцию Фарадей передали украинским полярникам, а на ее базе создали украинскую станцию Академик Вернадский.

Именины сегодня

По новому стилю календаря, именины сегодня отмечают Александр, Анатолий, Варсонофий, Василий, Вукол, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Марфа, Кристина, Юлиан.

Раньше мы рассказывали тебе о полном списке всех церковных праздников в 2024 году: читай в другом материале.

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