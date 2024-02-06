6 февраля — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

За окном — 6 февраля, но какой праздник сегодня празднуют украинцы и весь мир? Ведь чуть ли не каждый день отмечаются важные в истории события, которые оказали влияние на формирование современности. Какой праздник 6 февраля — читай дальше.
Сегодня, 6 февраля 2024, отмечается День безопасности в интернете. Традиционно праздник выпадает на второй день второй недели февраля.
День безопасности в интернете отмечают во многих странах мира, а его целью является привлечение внимания к положительному использованию технологий и созданию более безопасного пространства в интернет-сообществах для развития сети.
Кстати, ранее мы писали подробный разбор с киберэкспертом: как защитить персональные данные в интернете.
При содействии Генеральной ассамблеи ООН, 6 февраля в ряде стран мира отмечают Международный день нетерпимого отношения к операциям, что калечат женские половые органы. Различные операции, которые имеют целью видоизменить, покалечить, уменьшить или увеличить женские половые органы, признаны нарушением прав человека в отношении женщин и девушек.
Может показаться, что такая проблема присуща странам Африки и Азии, однако такие операции продолжают осуществлять по всему миру, даже в Украине: чаще всего это происходит после родов.
Такой день отмечают с 2001 года, его можно выбрать с 6, 7 и 8 февраля.
По новому стилю календаря, сегодня, 6 февраля 2024 года, верующие отмечают день памяти преподобного Вукола, который был епископом Смирнской церкви и учеником святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Святого Вукола уважают за его христианскую деятельность: мужчина обратил в христианство немало язычников. Считается, что даже после своей смерти он продолжал помогать людям: на его могиле выросло миртовое дерево, исцеляющее людей.
6 февраля также отмечают день памяти преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка.
6 февраля также отмечают день памяти преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка.
По старому стилю календаря, 6 февраля верующие отмечают день памяти преподобной Ксении Миласской.
Наши предки верили, что по погоде и природным явлениям в этот день можно предсказать погоду в ближайшем будущем. По приметам, если в этот день:
В то же время, сегодня нельзя ссориться и кричать с родными и близкими людьми, лениться и отказывать в помощи.
По новому стилю календаря, именины сегодня отмечают Александр, Анатолий, Варсонофий, Василий, Вукол, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Марфа, Кристина, Юлиан.
Раньше мы рассказывали тебе о полном списке всех церковных праздников в 2024 году: читай в другом материале.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.