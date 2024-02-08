8 февраля — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

8 февраля — какой именно праздник приходится на этот день? Такие мысли в голове возникают иногда неожиданно даже для себя. Однако, несмотря на это вопрос, продолжает мучить и вот ты уже три часа читаешь о культурных традициях индейцев или истории возникновения мира и причинах, почему в средневековье верили в плоскую Землю.

В конце концов, чтобы тебе не приходилось тратить столько времени, удалось быстро узнать нужное и сконцентрироваться на других делах, Вікна собрали для тебя вместе все праздники, которые приходятся на 8 февраля.

8 февраля — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

Международный день шотландского виски

Шотландский виски имеет богатую историю длиной в 500 лет, потому не удивительно, что в честь этого напитка существует даже международный праздник. В этот день принято проводить дегустации виски, а также узнать больше о культуре и искусстве изготовления напитка.

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День оперы

Искусство оперы настолько увлекательно, что его поклонники решили отмечать его не только в Международный день оперы, но и во время неофициального праздника, который проходится ежегодно на 8 февраля.

День оперы начали отмечать в 2018 году, и с тех пор ценители этого вида искусства именно в 8 февраля отдают ему уважение.

День предложения руки и сердца

Если ты думаешь, что самый романтичный праздник — это День Святого Валентина, то поклонники Дня предложения руки и сердца могут с этим поспорить. Хотя история этого праздника неизвестна, но популярность он все равно обретает во всем мире, особенно в Индии.

В этой стране не только делают особенные предложения своим любимым, но и просто проявляют чувство привязанности. Для этого используют часто розы разных цветов.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

По новому церковному календарю, верующие чтят память святого великомученика Феодора Стратилата, который был воеводой восточно-римского города Гераклеи и расположил горожан своим покорным управлением.

Также 8 февраля почитается память святого пророка Захарии Серповидца, предвещавшего распятие Иисуса Христа.

Приметы 8 февраля 2023

если вокруг луны ночью ты увидишь круги, значит можно ждать ранней весны;

если животные беспокойны, то следует ожидать метели;

если на деревьях будет много инея в этот день, значит, весной будет много меда;

если же увидишь, что собака купается в снегу, значит скоро будет потепление;

если замечаешь, что молодая трава проклюнулась, то серьезных заморозков можно уже не ждать.

Что сегодня нельзя делать

в этот день советуют отказаться от операций и других медицинских манипуляций;

однако вместо операционных вмешательств на 8 февраля лучше запланировать свадьбу, но в таком случае все споры лучше отложить на другой день;

также не стоит в этот день завидовать, особенно тем, кто воспользовался предыдущим пунктом;

напоследок не советуют в этот день и обрабатывать землю, особенно грязным или ржавым инвентарем.

Памятные события 8 февраля в истории

В 1106 году великий князь Киевский Владимир Мономах составил первое дидактически-художественное произведение Поучения, в частности, в котором правитель советует детям любить свою родину.

В 1828 году родился французский писатель-фантаст бретонского происхождения Жюль Верн, который является автором книги Двадцать тысяч лье под водой.

В 1879 году было предложено ввести часовые пояса, нулевой меридиан и 24-часовой всемирный формат времени шотландско-канадским инженером Сэндфордом Флемингом.

В 1885 году был опубликован первый рассказ ирландского драматурга и критика Бернарда Шоу.

В 1914 году было создано украинское издательство Новый Свет в Монреале.

В 1916 году группа поэтов объявила о появлении нового художественного течения дадаизма, выражавшего ощущение абсурда мира.

В 1928 году была осуществлена первая передача телесигнала через океан из Лондона в Нью-Йорк.

В 1931 году родился американский киноактер Джеймс Дин.

В 1969 году состоялся первый полет самого большого в мире пассажирского самолета Boeing 747.

В 1994 году Украина присоединилась к программе НАТО Партнерство ради мира.

Именины сегодня

Сегодня именины отмечают Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор.

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