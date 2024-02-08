8 февраля — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

8 февраля — какой именно праздник приходится на этот день? Такие мысли в голове возникают иногда неожиданно даже для себя. Однако, несмотря на это вопрос, продолжает мучить и вот ты уже три часа читаешь о культурных традициях индейцев или истории возникновения мира и причинах, почему в средневековье верили в плоскую Землю.
В конце концов, чтобы тебе не приходилось тратить столько времени, удалось быстро узнать нужное и сконцентрироваться на других делах, Вікна собрали для тебя вместе все праздники, которые приходятся на 8 февраля.
Шотландский виски имеет богатую историю длиной в 500 лет, потому не удивительно, что в честь этого напитка существует даже международный праздник. В этот день принято проводить дегустации виски, а также узнать больше о культуре и искусстве изготовления напитка.
Искусство оперы настолько увлекательно, что его поклонники решили отмечать его не только в Международный день оперы, но и во время неофициального праздника, который проходится ежегодно на 8 февраля.
День оперы начали отмечать в 2018 году, и с тех пор ценители этого вида искусства именно в 8 февраля отдают ему уважение.
Если ты думаешь, что самый романтичный праздник — это День Святого Валентина, то поклонники Дня предложения руки и сердца могут с этим поспорить. Хотя история этого праздника неизвестна, но популярность он все равно обретает во всем мире, особенно в Индии.
В этой стране не только делают особенные предложения своим любимым, но и просто проявляют чувство привязанности. Для этого используют часто розы разных цветов.
По новому церковному календарю, верующие чтят память святого великомученика Феодора Стратилата, который был воеводой восточно-римского города Гераклеи и расположил горожан своим покорным управлением.
Также 8 февраля почитается память святого пророка Захарии Серповидца, предвещавшего распятие Иисуса Христа.
В 1106 году великий князь Киевский Владимир Мономах составил первое дидактически-художественное произведение Поучения, в частности, в котором правитель советует детям любить свою родину.
В 1828 году родился французский писатель-фантаст бретонского происхождения Жюль Верн, который является автором книги Двадцать тысяч лье под водой.
В 1879 году было предложено ввести часовые пояса, нулевой меридиан и 24-часовой всемирный формат времени шотландско-канадским инженером Сэндфордом Флемингом.
В 1885 году был опубликован первый рассказ ирландского драматурга и критика Бернарда Шоу.
В 1914 году было создано украинское издательство Новый Свет в Монреале.
В 1916 году группа поэтов объявила о появлении нового художественного течения дадаизма, выражавшего ощущение абсурда мира.
В 1928 году была осуществлена первая передача телесигнала через океан из Лондона в Нью-Йорк.
В 1931 году родился американский киноактер Джеймс Дин.
В 1969 году состоялся первый полет самого большого в мире пассажирского самолета Boeing 747.
В 1994 году Украина присоединилась к программе НАТО Партнерство ради мира.
Сегодня именины отмечают Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор.
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