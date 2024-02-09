9 февраля — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Какой сегодня праздник? Если ты почувствовал(-а), что сегодня особый день, мы собрали для тебя все самые важные события, приметы и традиции! В нашем материале ты узнаешь, какой праздник в Украине и в мире отмечают 9 февраля. А также каким этот день был в истории.

9 февраля — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

Международный день стоматолога

9 февраля в мире отмечают профессиональный праздник — Международный день стоматолога. Не забудь поздравить своего врача! Эта отрасль постоянно развивается и совершенствуется, поэтому врачи учатся всю жизнь.

День чтения в ванной

Также сегодня отмечают День чтения в ванной. Такой способ чтения нравится многим, ведь можно побыть в тишине и теплом месте. В чтении самое главное сам процесс! Так что отпраздновать этот день можно очень легко. Держи подборку качественных романов.

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Международный день пиццы

9 февраля отмечается Международный день пиццы. Это универсальное и очень вкусное блюдо. Приготовить его можно из любых ингредиентов. Пицца в современном виде происходит из города Неаполь. А в 2017 году ее внесли в нематериальное наследие человечества ЮНЕСКО. Вот пошаговый рецепт пиццы на сковороде, если захочешь отпраздновать.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

Согласно новоюлианскому церковному календарю, 9 февраля верующие чтят память мученика Никифора Антиохийского. По сказанию, у него был друг пресвитер Саприкий. Коварные действия завистников рассорили друзей.

Саприкий был схвачен во время гонений христиан. Тогда Никифор призвал друга не отказываться от веры, а палачам сказал казнить его вместо Саприкия. Так и поступили.

Приметы 9 февраля 2024

Пошел снег и налипает на деревья — скоро придет теплая весна.

Сильный мороз — в ближайшее время снега не будет.

Красный закат — к снегопаду.

Активные птицы — скоро придет весна.

Что сегодня нельзя делать

В этот день лучше не заниматься планированием. Не оставляй детей без присмотра. Также 9 февраля нельзя ругаться, сплетничать, завидовать другим и отказывать в помощи, особенно нуждающимся. Нужно работать и не лениться.

Памятные события 9 февраля в истории

В 1849 году была провозглашена Итальянская Республика.

1863 запатентовали огнетушитель.

В 1893 году впервые состоялся сеанс стриптиза в Мулен Руж, танцовщицу арестовали. После чего вспыхнули массовые беспорядки в городе.

В 1918 году Красная армия под командованием Муравьева пять дней бомбила Киев, вскоре захватив столицу УНР. Жертвами террора россиян тогда стали несколько тысяч киевлян. В этот же день был подписан Берестейский мирный договор, согласно которому Немецкая, Австро-Венгерская, Османская империи и Болгарское царство признавали УНР самостоятельным государством.

1923 произошло восстание атаманов Холодного Яра, приговоренных к казни, в Лукьяновской тюрьме.

1942 немцами были арестованы Елена Телига и другие члены ОУН (М).

В 1961 году произошло первое выступление группы The Beatles под этим названием.

Именины сегодня

По новому церковному календарю 9 февраля именины отмечают: Василий, Геннадий, Иван.

Ранее мы рассказывали, когда в Украине отмечают Масленицу 2024.

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