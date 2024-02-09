9 февраля — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Какой сегодня праздник? Если ты почувствовал(-а), что сегодня особый день, мы собрали для тебя все самые важные события, приметы и традиции! В нашем материале ты узнаешь, какой праздник в Украине и в мире отмечают 9 февраля. А также каким этот день был в истории.
9 февраля в мире отмечают профессиональный праздник — Международный день стоматолога. Не забудь поздравить своего врача! Эта отрасль постоянно развивается и совершенствуется, поэтому врачи учатся всю жизнь.
Также сегодня отмечают День чтения в ванной. Такой способ чтения нравится многим, ведь можно побыть в тишине и теплом месте. В чтении самое главное сам процесс! Так что отпраздновать этот день можно очень легко. Держи подборку качественных романов.
9 февраля отмечается Международный день пиццы. Это универсальное и очень вкусное блюдо. Приготовить его можно из любых ингредиентов. Пицца в современном виде происходит из города Неаполь. А в 2017 году ее внесли в нематериальное наследие человечества ЮНЕСКО. Вот пошаговый рецепт пиццы на сковороде, если захочешь отпраздновать.
Согласно новоюлианскому церковному календарю, 9 февраля верующие чтят память мученика Никифора Антиохийского. По сказанию, у него был друг пресвитер Саприкий. Коварные действия завистников рассорили друзей.
Саприкий был схвачен во время гонений христиан. Тогда Никифор призвал друга не отказываться от веры, а палачам сказал казнить его вместо Саприкия. Так и поступили.
В этот день лучше не заниматься планированием. Не оставляй детей без присмотра. Также 9 февраля нельзя ругаться, сплетничать, завидовать другим и отказывать в помощи, особенно нуждающимся. Нужно работать и не лениться.
По новому церковному календарю 9 февраля именины отмечают: Василий, Геннадий, Иван.
Ранее мы рассказывали, когда в Украине отмечают Масленицу 2024.
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