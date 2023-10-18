Уже в предвкушении праздника? Через сколько дней Новый год 2024 и какого цвета выбрать декор

Через сколько дней Новый год 2024? Этим вопросом уже задаются все любители этого праздника. Полочки магазинов понемногу пополняются новогодними украшениями, а кто-то уже размышляет, какую елку приобрести в этом году.

Мы расскажем, сколько дней осталось до нового года и в каких цветах подобрать декор на Новый год 2024.

Через сколько дней Новый год 2024

Чтобы спланировать свои шаги на 2023 год и выполнить список дел, поставленных в начале года, нужно знать, сколько у тебя осталось дней.

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Новый 2024 год начнется в понедельник. Поэтому если ты любишь откладывать дела на понедельник или Новый год, тебя ждет комбо. Отвертеться не получится.

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В каком цвете подбирать декор на Новый год 2024

Вечной классикой новогодних украшений остается красный и белый или серебристый цвета. Их сочетание будет беспроигрышным. Стоит подобрать шарики разного размера на елку, бантики, мишуру, а также не забыть о гирляндах.

Если ты ежегодно ищешь новые цвета для новогоднего украшения комнаты, то попробуй добавить в этом году зеленый и желтый. Ведь 2024 год — год зеленого деревянного дракона по восточному календарю. А цветами 2024 года считают именно изумрудный зеленый и желтый.

Если хочешь добавить патриотические оттенки к новогоднему декору — используй шарики на елку желтого и синего цвета, такого же цвета можно выбрать мишуру и бисер. С ними будет прекрасно сочетаться серебристый цвет.

Также ты можешь украсить свою елку в новогоднем монохроме — использовать украшения только золотого или серебряного цвета. Впрочем, учитывая предпочтения дракона, выбирать лучше золотой.

Одной из традиций празднования Нового года является загадывание желания. Ранее мы рассказывали, как загадывать желание на Новый год, чтобы оно сбылось.

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