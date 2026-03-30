Чистый четверг 2026: когда празднуют, обычаи и обряды в этот день

Чистый четверг — это праздник чистоты души и тела. По поверьям, именно в этот день Иисус Христос угощал своих учеников на Тайной Вечере и омывал им ноги.

Это символизировало любовь и заботу о ближнем, братскую любовь, чему учил своих учеников Иисус. С этого дня началась традиция чистоты, но не только тела, а и души.

В этот день хозяева выбрасывают все ненужное с жилья, а из души — все плохое и греховное.

Когда Чистый четверг 2026: дата

Чистый четверг встречают за три дня до Пасхи.

В 2026 году Чистый четверг православных христиан придется на 9 апреля.

Чистый четверг занимает важное место в жизни христиан, ведь именно в этот день нужно многое успеть сделать, а также понимать, чего делать нельзя.

То, как провести четверг перед Пасхой, может определить, каким будет весь год.

Чего нельзя делать в этот день

В украинском обиходе существует много интересных традиций и обрядов, в которые верили наши предки. Они наблюдали за тем, как это работает столетиями.

Отсюда и приметы, чего нельзя делать в этот день.

Нельзя занимать кому-то вещи, даже если ваш сосед попросил одолжить щепотку соли.

Считается, что если вы занимаете кому-либо вещь из дома, то занимаете свое счастье и благополучие.

Поэтому в этот день хозяева ничем не делились и не выносили хорошие, нужные вещи из дома.

Тем не менее хозяева выбрасывали то, что уже отжило свое: сломанное, старое и ненужное.

Ведь так они очищали жилище от мусора, освобождая пространство для нового.

В этот день нельзя входить с греховными и отрицательными мыслями.

Считается, что нужно очистить не только свое тело и дом, но и сознание от грязи. В этом христианину поможет молитва или исповедание.

Для менее религиозных людей достаточно просто честно поговорить с собой, признаться в совершенных поступках и отпустить, сделав выводы.

Этот день очень благоприятен для подобного анализа.

Нельзя оставлять на пятницу домашнюю работу.

Все дела по хозяйству предстояло завершить именно в четверг.

Традиции и обряды на Чистый четверг 2026

Как уже отмечалось, Чистый четверг не просто так называют Чистым. Ведь в этот день идет полная очистка.

Очистка тела

Всем в этот день нужно обязательно покупаться. Лучший период для этого — утром и до заката.

Ранее было принято купаться в Чистый четверг в открытых водоемах, но в современных реалиях достаточно просто принять контрастный душ. Также принято ходить в баню.

По примете, очищение тела в этот день позволяло оставаться счастливым до следующего года. Ведь вода наполняется особенной силой и благословением.

Сразу к этой традиции у наших предков шли обряды. Самый популярный из них защищал от злого глаза и давал здоровье и красоту.

Надо было с вечера замочить в воде серебряное украшение, а с утра умыться этой водой.

Также люди срезали волосы в этот день. Это знаменовало очищение от грехов.

Уборка дома

Если встречать Пасху в грязном доме, то весь год следует ожидать неурядиц.

Именно поэтому хозяева вымывали в Чистый четверг все окна и двери, вычищали малейшие щели и избавлялись от хлама.

Были суеверия. Люди пытались мыть пол от дальних углов дома и до порога, а выливать грязную воду нужно было вне дома.

Также они придумали обряд, притягивающий богатство и изобилие в дом. В воду, которой мыли окна и двери, клали горсть мелочи.

Чтобы был эффект, воду нужно было заговорить: “Пусть деньги водятся — не переводятся, растут — умножаются, чужим не достаются”/

А после уборки выливали воду под дерево в саду, монеты оставляли на всю следующую неделю в чистом угле в доме.

Приготовление блюд на Чистый четверг 2026

Хотя в Чистый четверг все еще идет пост, хозяйки уже во всю брались за приготовление блюд. Правда, их нельзя было пробовать.

Женщины в этот день замешивали тесто для куличей, готовили пасхальные яйца и писанки.

Важно было то, что к приготовлению можно было переходить только тогда, когда в доме было уже чисто и убрано.

Если пасхальная выпечка получалась вкусной и рыхлой, хорошо поднималась, это служило знаком о том, что впереди хозяев ждет хороший год.

Неудачная выпечка предупреждала хозяйку о трудностях.

Церковные обычаи

В этот четверг люди с самого утра шли в церковь. Надо было принести домой церковную свечу. Народ верил, что она лечила от страшных заболеваний.

Но шли не только ради свечи. Церковнослужители начинают совершать большую службу с этого дня.

Они вспоминают все страдания и мучения, которые прошел Иисус Христос на Земле перед распятием. Этому посвящены 12 страстных Евангелий.

Также в этот день все христиане соблюдают обряд причастия.

Они пробуют вино и хлеб, что символизирует кровь и плоть Христа.

Кстати, в пасхальной корзине каждое блюдо тоже имеет свое значение!

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!