Не только школьные принадлежности! Что подарить первоклассникам на 1 сентября: идеи

Если твои дети собираются впервые в школу, а хочется выбрать классный подарок — мы тебе поможем.
Детям нужно много вещей, которые понадобятся в школе, или это может быть что-то для игр, досуга или хобби. Читай, что подарить первокласснику на 1 сентября.
Подарить первокласснику(-це) на 1 сентября можно красивые и нужные школьные принадлежности. А еще — что-то для развития, игр, или просто для удовольствия. К примеру:
Фото: Unsplash
При выборе подарка для первоклассника(-цы) можно посоветоваться с родителями или ребенком, что бы хотелось ученику(-це). Также можно расспросить, что он (она) любит, возможно, у ребенка есть любимый герой мультиков или фильма.
Самое главное — не дарить ничего “на вырост”, ведь это отнимет у ребенка приятные эмоции от подарка, который сейчас нельзя применить.
Раньше мы рассказывали, как выбрать портфель в школу для первоклассника.
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