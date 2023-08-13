Не только школьные принадлежности! Что подарить первоклассникам на 1 сентября: идеи

Если твои дети собираются впервые в школу, а хочется выбрать классный подарок — мы тебе поможем.

Детям нужно много вещей, которые понадобятся в школе, или это может быть что-то для игр, досуга или хобби. Читай, что подарить первокласснику на 1 сентября.

Что подарить первокласснику на 1 сентября 2023: идеи подарков

Подарить первокласснику(-це) на 1 сентября можно красивые и нужные школьные принадлежности. А еще — что-то для развития, игр, или просто для удовольствия. К примеру:

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Канцтовары: красивые ручки с животными или супергероями, цветные карандаши, мел, восковые мелки, альбомы для рисования, краски, пластилин, наборы для творчества.

красивые ручки с животными или супергероями, цветные карандаши, мел, восковые мелки, альбомы для рисования, краски, пластилин, наборы для творчества. Книги: детские сказки, рассказы и истории. К этому можно подарить раскраски, комиксы.

детские сказки, рассказы и истории. К этому можно подарить раскраски, комиксы. Игрушки: мягкие, интерактивные, куклы, мячи, машинки, настольные игры или то, что коллекционирует ребенок.

Детские подарочные наборы: для плетения, вышивания, выращивания игрушки, археологической раскопки, создания аппликаций.

для плетения, вышивания, выращивания игрушки, археологической раскопки, создания аппликаций. Полезные подарки в школу: ланчбоксы, пенал, антисептик, игрушки-антистресс, зонтики, сумки для спортивной одежды, бутылка для воды.

ланчбоксы, пенал, антисептик, игрушки-антистресс, зонтики, сумки для спортивной одежды, бутылка для воды. Гаджеты: смарт-часы, 3D-ручка, колонка, наушники, детский фотоаппарат.

Эмоции: мастер-класс по изготовлению конфет, карамели, катание на картинге или лошадях, билет в парк развлечений, квест-комната, экскурсия на эко-ферму.

мастер-класс по изготовлению конфет, карамели, катание на картинге или лошадях, билет в парк развлечений, квест-комната, экскурсия на эко-ферму. Одежда: школьная форма, спортивная форма, инвентарь для спорта, удобная обувь.

школьная форма, спортивная форма, инвентарь для спорта, удобная обувь. Декор для детской комнаты: коврик, светильник, ночная лампа, увлажнитель воздуха, постеры, приятный будильник.

Для творчества: рисунок, световой планшет, конструктор.

рисунок, световой планшет, конструктор. Ювелирные подарки: браслет, оберег, кулон, брошь, серьги, запонки.

браслет, оберег, кулон, брошь, серьги, запонки. Для активного времяпрепровождения: велосипед, самокат, ролики, скейтборд, гироборд.

велосипед, самокат, ролики, скейтборд, гироборд. Вкусный подарок: набор сладостей, фруктов, органических паст и пастилы.

При выборе подарка для первоклассника(-цы) можно посоветоваться с родителями или ребенком, что бы хотелось ученику(-це). Также можно расспросить, что он (она) любит, возможно, у ребенка есть любимый герой мультиков или фильма.

Самое главное — не дарить ничего “на вырост”, ведь это отнимет у ребенка приятные эмоции от подарка, который сейчас нельзя применить.

Раньше мы рассказывали, как выбрать портфель в школу для первоклассника.

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