Не только цветы и конфеты! Что подарить учителю на 1 сентября: список идей

1 сентября — особый день для всей сферы образования. Это начало нового учебного года, возвращение в школу, встречи с друзьями и учителями.

Чтобы отметить этот день и выразить свое уважение и благодарность педагогам, многие родители и ученики выбирают подарок для своего учителя, поскольку педагоги играют важную роль в жизни учеников.

Но если ты не хочешь дарить что-то банальное, Вікна-новини подготовили список идей, которые помогут тебе определиться с подарком для учителя на праздник первого звонка.

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Что подарить учителю на 1 сентября 2023 года: идеи подарков

Аромалампа : с приятным эфирным маслом, которое поможет релаксировать после напряженного дня.

: с приятным эфирным маслом, которое поможет релаксировать после напряженного дня. Термочашка : чтобы чай или кофе всегда оставались теплыми во время уроков.

: чтобы чай или кофе всегда оставались теплыми во время уроков. Пазлы или настольные игры : это может стать отличным инструментом для класса или просто способом релаксации учителю дома с семьей или друзьями.

: это может стать отличным инструментом для класса или просто способом релаксации учителю дома с семьей или друзьями. Набор чая : экзотические сорта чая в элегантной упаковке станут хорошим подарком, особенно осенью, когда холодные вечера уже не за горами.



: экзотические сорта чая в элегантной упаковке станут хорошим подарком, особенно осенью, когда холодные вечера уже не за горами. Настольный календарь: с красивыми цитатами или мотивационными словами на каждый день.

с красивыми цитатами или мотивационными словами на каждый день. Книги: если ты знаешь вкусы и предпочтения учителя, можешь подарить интересную книгу. Или же если сомневаешься, что подарок понравится — вручи сертификат книжного, тогда педагог уже самостоятельно сможет выбрать книгу.

Шоппер : экологичный и стильный аксессуар, который пригодится преподавателю во время походов в магазин.

: экологичный и стильный аксессуар, который пригодится преподавателю во время походов в магазин. Планер: он поможет организовать рабочий день и записывать все важные задачи. Такая вещь является незаменимой в арсенале преподавателей и точно не будет валяться на полках и пылиться.

Личный дневник: место для собственных мыслей, наблюдений и идей, которые сможет записывать учитель.

место для собственных мыслей, наблюдений и идей, которые сможет записывать учитель. Подарочная коробка с эко-продуктами : натуральные вкусности и экологически чистые товары для дома — отличный выбор для преподавателя.

: натуральные вкусности и экологически чистые товары для дома — отличный выбор для преподавателя. Электронный сертификат: такой вариант подарка позволяет учителю самому выбрать подарок на свой вкус.

такой вариант подарка позволяет учителю самому выбрать подарок на свой вкус. Магниты для доски: оригинальный и полезный подарок, который поможет разнообразить учебный процесс.

оригинальный и полезный подарок, который поможет разнообразить учебный процесс. Билеты на культурные мероприятия: подарок в виде двух билетов на какой-то концерт, выставку, посещение театра, кино, может стать отличным отдыхом после рабочей недели.

Ранее мы рассказывали что надеть на 1 сентября, чтобы выглядеть стильно как в старшей, так и младшей школе.

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