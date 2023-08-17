Не только цветы и конфеты! Что подарить учителю на 1 сентября: список идей

1 сентября — особый день для всей сферы образования. Это начало нового учебного года, возвращение в школу, встречи с друзьями и учителями.
Чтобы отметить этот день и выразить свое уважение и благодарность педагогам, многие родители и ученики выбирают подарок для своего учителя, поскольку педагоги играют важную роль в жизни учеников.
Но если ты не хочешь дарить что-то банальное, Вікна-новини подготовили список идей, которые помогут тебе определиться с подарком для учителя на праздник первого звонка.
Фото: Unsplash
Ранее мы рассказывали что надеть на 1 сентября, чтобы выглядеть стильно как в старшей, так и младшей школе.
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