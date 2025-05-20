День ангела Богдана в 2025: когда празднуют и есть ли даты для женских имен

Фото Unsplash Многие люди ищут, когда у них день ангела, в частности это касается и тех кого назвали Богданом. Читай, когда день ангела Богдана и празднуют ли именины женщины обладательницы этого имени. День ангела Богдана 2025 В 2025 году мужчины, по имени Богдан празднуют День ангела несколько раз, ведь это имя связано с христианским именем Феодот (которое в переводе с греческого фактически означает “данный Богом”). После перехода Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новый юлианский календарь, даты именин сместились на 13 дней вперед. Теперь владельцы имени Богдан празднуют именины в такие дни (вспоминают святых Федотов): 19 февраля — мученик Феодот (Богдан) Адрианопольский; 2 марта — исповедник Киринейский; 29 апреля — мученик Кизицкий; 18 мая — мученик Анкирский; 4 июля — мученик Феодот Римский 2 сентября — мученик Кесарийский; 15 сентября — мученик Маркианопольский; 7 ноября м мученик Мелитинский. Эти даты являются основными для празднования именин мужчин с этим именем в 2025 году. Выбор конкретного дня для празднования может зависеть от личных предпочтений или традиций семьи. Или нужно выбрать день, который ближе к дате рождения. Читать по теме День ангела Сергея 2025: дата, значение имени и поздравления с праздником Когда день ангела Сергея по церковному календарю — читай в материале о значении имени, характере и поздравления с праздником. День ангела Богданы: празднуют ли женщины Женское имя Богдана не имеет отдельной даты празднования, поскольку праздник обычно привязывается к имени святого, носящего такое же имя. Святые с именем Богдан (в мужском роде) есть, а в женском нет. Женщин не крестят под таким именем. Но можно выбрать такое же имя, но на другом языке. Имя Богдана — украинское, славянского происхождения, и буквально означает “данная Богом”. Оно является аналогом греческого имени Феодора. Это имя есть в православном календаре, и оно имеет несколько дней празднования: 11 февраля — Преподобная Феодора; 24 мая — Преподобная Феодора Египетская; 7 августа — Святая мученица Феодора; 11 сентября — еще одна дата чествования мученицы Феодоры; 15 октября — память святой праведной Феодоры. Но у многих других женских имен есть день ангела. Читай, когда День ангела Нины 2025 года. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: праздники, церковные праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter