День ангела Дарины в 2025 году: когда праздновать и поздравлять именинниц

В церковном календаре каждый день посвящен памяти святых. Их тезки отмечают именины своего имени. В День ангела верующий может обратиться к одноименному святому — небесный покровитель обязательно услышит молитву и желание просящего.

Читай о значении имени Дарина, дате именин по новому и старому церковному календарю, а также как можно поздравить своими словами с Днем ангела Дарины — в материале.

С 1 сентября 2023 года Украинская греко-католическая церковь и Православная церковь Украины перешли на новый юлианский календарь. Согласно новому календарю поменялись как даты церковных праздников, так и даты именин.

День ангела Дарины 2025 по новому календарю

По новому новому лианскому календарю празднование Дня ангела Дарины намечается 19 марта, 22 марта, 4 августа.

Ближайшая дата 19 марта, а по старому григорианскому календарю праздновали 1 апреля.

Значение имени Дарина

Существует несколько версий о происхождении имени Дарина. Первая версия, что она имеет старославянские корни. Происходит от слова “дар” и переводится как “подаренная” или “дарованная”.

По другой версии, имя Дарина имеет древнеоперское происхождение. Оно производно от имени Дараявауш, где “дар” переводится как “владеющий”, а “вауш” — “благий”. В этом варианте имя Дарья еще трактуется как “победительница”.

Уменьшенные формы — Даринка, Дарийка, Дара, Даренька, Дарочка, Дарка, Дарца, Даруся, Дарусенька, Дарусечка, Даруня, Даруненька, Дарунечка, Дарусик, Ода́рка.

Характеристика тех, кто носит имя Дарина

Дарина — благозвучное и красивое женское имя.

Обладательница имени Дарина является яркой натурой с детства. Девочки, по имени Дарина общительны, артистичны, эмоциональны, аккуратны и имеют активную жизненную позицию. Даринка сочетает в себе множество эмоций. Она любит общение, постоянно находит себе новых друзей.

Людей, по имени Дарина, можно назвать немного флегматическими и уязвимыми. Она не может умолчать, если это необходимо. Ей всегда есть что сказать. От сверстников Дарина отличает сообразительность и импульсивность в действиях. Люди с этим именем любят веселье и дружеские компании. Друзья могут на нее положиться в любой ситуации. Благодаря своей яркой личности, Дарина никогда не потеряется в толпе. У нее отличный вкус, а также она наделена богатой фантазией.

Обладательницы имени Дарина всегда берут ответственность не только за себя, но и за друзей и близких людей. Если Дарину разозлить, злиться она будет недолго, но при незначительной критике может смутиться.

В учении Дарина показывает успехи благодаря памяти и сообразительности. Но ей не хватает таких качеств, как настойчивость, трудолюбие и усидчивость. По этой причине ее умения раскрываются не в полную силу. Трудности Даринка переживает сложно, но прошлое отпускает легко.

Для Дарины обязательным условием отношений является наличие любви. Без нее он не может нормально общаться с партнером. Иногда отсутствие любви в отношениях способно довести Дарину до нервного срыва. В семейной жизни она кротка, легко подстраивается под ситуацию. Из нее выходит верная жена и хорошая мама. Любит принимать гостей, поэтому в доме у Дарины всегда веселье и шумные компании.

Что касается профессиональной деятельности, Дарина находит свое место в жизни обдуманно. Ей подходят профессии журналистки, страхового агента или психолога. У Дарины есть задатки управлять людьми и вести собственный бизнес. Она легко общается с любым человеком, в случае необходимости идет на компромисс. С детьми быстро находит общий язык, поэтому профессия воспитателя ему тоже может подойти. Главной чертой характера Дарины является умение доводить начатое дело до ее логического завершения.

Поздравления своими словами с Днем ангела Дарины

Дарина, с Днем ангела! Ты одарена высшими силами множеством добродетелей: искренностью, участливостью, добротой, уважением к другим, честностью и позитивным взглядом на жизнь. Желаю тебе беречь эти ангельские подарки и не растерять этот ценный набор жизненных качеств и гордиться тем именем, которое подарили тебе родители. Поздравляю!

***

Сегодня день твоего Ангела-Хранителя. Я поздравляю тебя, Дарина и хочу пожелать, чтобы твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтобы направлял тебя на верный путь, не давал тебе скучать и отгонял от тебя мрачные мысли. Чаще улыбайся, ведь тогда твой Ангел светится от счастья, а этот свет отражается в твоих бездонных глазах!

***

С Днем ангела Дарина! Пусть твой небесный хранитель закрывает тебя крылом от всех бед и напастей. Желаем, чтобы ты с его помощью смогла обрести свой верный путь, настоящую любовь и настоящих друзей! Пусть твой ангел научит тебя летать от счастья и твои дни наполняются надеждой, радостью и верой во все хорошее!

***

Дарина, поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом ежеминутно, ежесекундно и каждый миг, в минуты радости и печали, любви и расставаний, падений и подъемов, Когда ты заплачешь — утешит, когда ты будешь радоваться — он вместе с тобой будет радоваться.

***

Дорогая Дарина! С Днем ангела! Пусть в этот праздничный день греют сердце и создают настроение в душе теплые пожелания и приветствия. В именины мы желаем — пусть ангел покровитель никогда не выпускает тебя со своего внимания.

***

Дарусь, поздравляем с именинами! Говорят, что ангелы спят внутри нас и просыпаются, когда нам сложно. Пусть твои дни будут такими безоблачными, что даже твои ангелы смогут хорошо выспаться. Поздравляем!

Поздравления и молитва ко Дню ангела Дарьи: видео

А когда День ангела Галины 2025 и какое значение имени — читай в другом нашем материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!