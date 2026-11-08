День ангела Михаила 2026: когда праздновать и как поздравить

По григорианскому календарю День святого архистратига Михаила украинцы праздновали 21 ноября. А 1 сентября 2023 года УГКЦ и ПЦУ совершили переход на новоюлианский календарь. По этому календарю Михайлов день в 2026 году приходится на 23 мая и 8 ноября.
Читай, что можно и нельзя делать в День ангела Михаила, традиции праздника и поздравления своими словами — в материале.
Согласно библейской легенде, Михаил возглавляет все девять чинов ангелов. Сатана Люцифер, впал в гордость, злобу и зависть, и соблазнил многих других ангелов. Архангел Михаил является главным воином, борющимся на стороне добра. Он собрал войско благочестивых ангелов и начал войну против тех, кто олицетворял зло и коварство. Шла великая битва между добром и злом. В результате битвы, сатана со своими сторонниками потерпел поражение. Михаила считают защитником, победителем сатаны, поэтому молитва в его день будет иметь особую силу.
День ангела Михаила 2026
На иконах архистратига Михаила изображают с мечом. Он символизирует победу добра над злом. Этот меч отсекает от человеческих душ губительные соблазны и страсти. Архангел считается защитником Европы. Семь святых мест в честь Михаила, которые расположены по прямой линии в Европе и на Ближнем Востоке, символизируют “Меч Архангела Михаила”. Начало этого меча находится в Ирландии, проходит через Англию, Францию, Италию, Грецию, оканчивается на горе Кармель в Израиле.
День ангела Михаила 2026: юлианский календарь
Со времен киевского князя Всеволода архангел Михаил является покровителем Киева и Киевской области. Символами столицы являются Михайловский Златоверхий Собор и монастырь, и статуя Архистратига Михаила на Майдане Незалежности.
Традиции на день Св. Михаила
Наши предки рано утром обязательно шли на церковную праздничную службу. Зажигали свечи за упокой умерших и за здоровье всех живых близких.
В этот день читают молебен о спасении государства, об избавлении от бед и несчастий, о выздоровлении и укреплении сил больных. День архистратига Михаила издавна считался прекрасным временем для многих начинаний и дел. Наши предки старались в этот праздник соблюдать все его традиции.
- Варить пиво. В старину в этот день крестьяне варили Михайловское пиво.
- Накрывать богатый стол.
- Звать гостей.
Главные запреты
- На день Михайла, по давней традиции, обязательно надо примириться со всеми, с кем напряженные отношения, простить прошлые обиды. Запрещено скандалить, ссориться и даже повышать голос.
- В праздничный день святого Михаила у наших предков нельзя было физически работать. Нарушали запрет только ради благих дел. Люди верили, что обязательно наказание будет тому, кто трудиться ради корыстной цели.
Погодные приметы
- Предстоящий урожай будет хорошим, если в этот день выпадет мокрый снег.
- Если в праздник Михаила будет стоять густой туман, то такая погода будет вплоть до зимнего Николая.
- Если на Михаила ночь ясная, то зима будет снежной и красной.
- Как на Михаила ветер с полудня, будет тепло и до половины декабря.
- В день Михаила на деревьях иней и пасмурно — к хорошему урожаю.
Поздравление на день ангела Михаила 2026
Михаил, с праздником! Пусть твой ангел держит опеку над тобой каждый миг. Живи так, чтобы в глазах была радость, в сердце — любовь, на душе — покой, а за спиной крылья. Пусть в твоем доме витает аромат счастья.
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С праздником, с днем ангела! Будьте всегда улыбчивы, в гармонии с собой и Вселенной. Делайте всегда выбор в пользу своего счастья. Божьей милости и ангельской опеки.
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Поздравляю, Михаил! Пусть этот праздник станет хорошим начинанием, продвижением вперед, а твой ангел пусть тебе в этом поможет. Покоя в душе, светлых мыслей в голове, благополучия дома, здоровья в теле, улыбки на лице, успехов в карьере, удачи в жизни.
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Уважаемый Михаил! С Днем ангела! Желаю, чтобы архангел Михаил всегда оберегал тебя от всех бед и дарил только приятные сюрпризы. Пусть твоя жизнь будет исполнена благодати, а в сердце царит вера и надежда!
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С праздником! Пусть твой невидимый ангельский защитник оберегает тебя поминутно, посылает светлую судьбу и будет рядом сегодня и всегда. Желаю тебе исполнения всех мечтаний, душевного спокойствия и неисчерпаемого оптимизма! Поздравляй своих близких с праздником и пусть небесный воин-защитник поможет нам в нашей борьбе против злых сил, которые пришли на нашу святую землю. Кто с мечом пришел — от меча и сгинет.
В ноябре украинцев ждет ряд профессиональных праздников, а также важные памятные даты. Благодаря нашему календарю профессиональных праздников на ноябрь 2026 ты не забудешь вовремя поздравить причастных к этим праздничным датам, а также заранее подобрать им уместный презент.
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