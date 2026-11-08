День ангела Михаила 2026: когда праздновать и как поздравить

По григорианскому календарю День святого архистратига Михаила украинцы праздновали 21 ноября. А 1 сентября 2023 года УГКЦ и ПЦУ совершили переход на новоюлианский календарь. По этому календарю Михайлов день в 2026 году приходится на 23 мая и 8 ноября.

Читай, что можно и нельзя делать в День ангела Михаила, традиции праздника и поздравления своими словами — в материале.

Согласно библейской легенде, Михаил возглавляет все девять чинов ангелов. Сатана Люцифер, впал в гордость, злобу и зависть, и соблазнил многих других ангелов. Архангел Михаил является главным воином, борющимся на стороне добра. Он собрал войско благочестивых ангелов и начал войну против тех, кто олицетворял зло и коварство. Шла великая битва между добром и злом. В результате битвы, сатана со своими сторонниками потерпел поражение. Михаила считают защитником, победителем сатаны, поэтому молитва в его день будет иметь особую силу.

День ангела Михаила 2026

На иконах архистратига Михаила изображают с мечом. Он символизирует победу добра над злом. Этот меч отсекает от человеческих душ губительные соблазны и страсти. Архангел считается защитником Европы. Семь святых мест в честь Михаила, которые расположены по прямой линии в Европе и на Ближнем Востоке, символизируют “Меч Архангела Михаила”. Начало этого меча находится в Ирландии, проходит через Англию, Францию, Италию, Грецию, оканчивается на горе Кармель в Израиле.

День ангела Михаила 2026: юлианский календарь

Со времен киевского князя Всеволода архангел Михаил является покровителем Киева и Киевской области. Символами столицы являются Михайловский Златоверхий Собор и монастырь, и статуя Архистратига Михаила на Майдане Незалежности.

Традиции на день Св. Михаила

Наши предки рано утром обязательно шли на церковную праздничную службу. Зажигали свечи за упокой умерших и за здоровье всех живых близких.

В этот день читают молебен о спасении государства, об избавлении от бед и несчастий, о выздоровлении и укреплении сил больных. День архистратига Михаила издавна считался прекрасным временем для многих начинаний и дел. Наши предки старались в этот праздник соблюдать все его традиции.

Варить пиво. В старину в этот день крестьяне варили Михайловское пиво. Накрывать богатый стол. Звать гостей.

Главные запреты

На день Михайла, по давней традиции, обязательно надо примириться со всеми, с кем напряженные отношения, простить прошлые обиды. Запрещено скандалить, ссориться и даже повышать голос.

В праздничный день святого Михаила у наших предков нельзя было физически работать. Нарушали запрет только ради благих дел. Люди верили, что обязательно наказание будет тому, кто трудиться ради корыстной цели.

Погодные приметы

Предстоящий урожай будет хорошим, если в этот день выпадет мокрый снег.

Если в праздник Михаила будет стоять густой туман, то такая погода будет вплоть до зимнего Николая.

Если на Михаила ночь ясная, то зима будет снежной и красной.

Как на Михаила ветер с полудня, будет тепло и до половины декабря.

В день Михаила на деревьях иней и пасмурно — к хорошему урожаю.

Поздравление на день ангела Михаила 2026

Михаил, с праздником! Пусть твой ангел держит опеку над тобой каждый миг. Живи так, чтобы в глазах была радость, в сердце — любовь, на душе — покой, а за спиной крылья. Пусть в твоем доме витает аромат счастья.

***

С праздником, с днем ​​ангела! Будьте всегда улыбчивы, в гармонии с собой и Вселенной. Делайте всегда выбор в пользу своего счастья. Божьей милости и ангельской опеки.

***

Поздравляю, Михаил! Пусть этот праздник станет хорошим начинанием, продвижением вперед, а твой ангел пусть тебе в этом поможет. Покоя в душе, светлых мыслей в голове, благополучия дома, здоровья в теле, улыбки на лице, успехов в карьере, удачи в жизни.

***

Уважаемый Михаил! С Днем ангела! Желаю, чтобы архангел Михаил всегда оберегал тебя от всех бед и дарил только приятные сюрпризы. Пусть твоя жизнь будет исполнена благодати, а в сердце царит вера и надежда!

***

С праздником! Пусть твой невидимый ангельский защитник оберегает тебя поминутно, посылает светлую судьбу и будет рядом сегодня и всегда. Желаю тебе исполнения всех мечтаний, душевного спокойствия и неисчерпаемого оптимизма! Поздравляй своих близких с праздником и пусть небесный воин-защитник поможет нам в нашей борьбе против злых сил, которые пришли на нашу святую землю. Кто с мечом пришел — от меча и сгинет.

В ноябре украинцев ждет ряд профессиональных праздников, а также важные памятные даты. Благодаря нашему календарю профессиональных праздников на ноябрь 2026 ты не забудешь вовремя поздравить причастных к этим праздничным датам, а также заранее подобрать им уместный презент.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!