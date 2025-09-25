День ангела Светланы 2025: когда праздновать по новому календарю

Имя “Светлана” происходит от слов — “свет” и “земля”. Это имя еще трактуют как “озаренная”, “чистая”, “светловолосая”, “чистая душой”.

Преимущественно владелица имени — сплошной сгусток веселья, радости и доброты. Имя наделяет свою владелицу неистощимой энергией, импульсивностью, эмоциональностью и обладает мощной энергетикой.

Читай о дате празднования Дня ангела Светланы, значении имени и приветствия своими словами — в материале.

День ангела Светланы по церковному календарю

Имени Светлана нет в православии, поэтому день Светланы отмечают в дни чествования святой Фотинии — так звучит это имя на греческом языке. В Украине день ангела Светланы празднуют трижды в год.

13 февраля по новому стилю (26 февраля по старому стилю) — день памяти преподобной Фотинии (Светланы) Палестинской;

20 марта по новому стилю (2 апреля по старому стилю) — мученицы Фотинии (Светланы) Римской;

3 ноября по новому (16 ноября по старому стилю) — мученицы Фотинии (Светланы).

Читать по теме День ангела Валентины в 2025: интересное об имениннице и сердечные поздравления с праздником Рассказываем о дне ангела Валентины — даты и теплые поздравления с праздником

День ангела Светланы: дата

Поскольку день ангела Светланы празднуют три раза в год, то основным для празднования считается та дата, которая ближе к дню рождения.

Остальные же дни называют малыми именинами.

Поздравления своими словами с днем ​​ангела Светланы

В День Ангела мы чествуем святого покровителя, оберегающего нас, и имя которого носим. Это отличный повод для теплых слов и искренних пожеланий именинникам.

***

Светланка, поздравляю с именинами! От всего сердца желаю тебе счастья и благодати. Пусть Господь всегда слышит твои молитвы, а небеса дарят силы на добрые дела! Тихих и теплых дней и ночей. Пусть твой небесный покровитель хранит тебя от всех невзгод и способствует осуществлению мечтаний.

***

Поздравляю с днем ​​ангела! Пусть он без устали оберегает тебя с высоты небес. Пусть в твоем сердце царит любовь и гармония! Земных благ и Божьей милости! Мирного неба и воплощения мечтаний и планов. Такой светлый, искренний человек как ты, заслуживает счастья.

***

В день именин желаю тебе, Светланка, светлой и счастливой жизненной дороги, чистой и искренней любви, красивых и позитивных историй. Будь всегда напористой, всегда достигай поставленных целей и наполняй этот мир своей красотой! Пусть твоя, даже тихая молитва, будет услышана.

Поздравления с днем ​​ангела Светланы: видео

Поздравления с именинами

Поздравляю тебя, Светлана, с днем ​​ангела! Желаю безграничного счастья, ровного пути к успеху, приятных неожиданностей и сюрпризов в жизни. Моя дорогая, будь всегда красива и любима! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом. С праздником!

***

С именинами, Светланка! Светлое имя у светлого человека! Хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал во всех делах. Чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех. Будь радостна, счастлива и любима!

День ангела Светланы 2025: видео

Поздравь светлого человека, со светлым именем, с именинами, с нашей помощью.

Для наших читателей предлагаем материал с красивыми женскими именами: древними украинскими, греческими, церковными.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!