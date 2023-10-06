Имеет большее значение, чем ты думаешь: когда Украина отмечает День автомобилиста в 2023 году

Неутомимое и громкое движение этих уже привычных, а когда-то совершенно непонятных, средств передвижения порой завораживает, особенно их водителей.

Кто-то из них обеспечивает непрерывное передвижение большого количества людей в городах, а некоторые — спешат вовремя довезти все необходимое своим собратьям и обеспечить бесперебойное функционирование наших ВСУ.

И вместе эти специалисты отмечают один особый профессиональный праздник День автомобилиста и дорожника.

Сейчас также смотрят

Когда Украина отмечает День автомобилиста в 2023 году

День автомобилиста и дорожника в Украине отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября. В 2023 году украинцы будут праздновать его 29 октября.

История Дня автомобилиста

День автомобилиста и дорожника был установлен согласно указу Президента Украины 13 октября 1993 года.

Тогда глава государства стремился поддержать инициативы работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Но сейчас оно делает заметным труд как тех, кто выполняет свои обязанности на дороге, так и тех, кто делает это уже без признаков путей.

Ранее в этот день отмечали в среде автотранспортных предприятий с концертами и банкетами. Но пока украинцам не до празднований, поэтому остаются только слова благодарности каждому за добросовестный труд.

Читать по теме Время для вдохновенных путешественников! Когда День туризма и какое значение имеет этот праздник Рассказываем о Дне туризма и что он означает.

Также раньше мы рассказывали, когда День украинской письменности и языка в 2023 году.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.