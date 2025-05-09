Праздники

День Европы 2025: когда отмечают и к каким мероприятиям присоединится Украина

Виктория Мельник, журналист сайта 09 мая 2025, 09:00
День Европы
Фото Pixabay
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