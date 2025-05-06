Праздники

День города Ивано-Франковск 2025 — дата и чем прославился праздник

Ольга Петухова, редактор сайта 06 мая 2025, 14:50
день города ивано франковск
Фото Pexels
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