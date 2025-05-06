День города Ивано-Франковск 2025 — дата и чем прославился праздник

Сегодня Ивано-Франковск — не просто современный областной центр, это город, где на узких старых улочках приятно выпить авторский кофе, где старинные постройки нашептывают легенды, а современные артпространства и фестивали доказывают: дух города живет, обновляется, но не теряет себя. Когда день Ивано-Франковска и известна ли программа мероприятий к нему — узнавай из материала. Когда основан Ивано-Франковск В XVII веке на карпатских предгорьях, в стратегической точке, где скрестились торговые пути, появился новый город. Не просто поселение, а настоящий бастион, крепость, которая сдерживала нашествие Османской империи и татарских орд. Именно здесь, в 1662 году, польский магнат Андрей Потоцкий основал город, который сначала назвали Станиславом — в честь Святого Станислава, небесного покровителя его отца и сына.

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Крайне быстро город-крепость превратился в культурный и торговый центр. Здесь возводили костелы, церкви, синагоги, охотно селились поляки, армяне, евреи, украинцы и все вносили свою лепту в историю города.

В XIX веке, когда Ивано-Франковск входил в состав Австро-Венгрии, здесь появилась первая железная дорога, газовое освещение, а театр и книжные магазины собирали вокруг себя интеллигенцию. Тогда город называли маленьким Львовом или Станиславским Парижем.

А потом был бурный ХХ век: Первая мировая, приход Польши, Вторая мировая, нацистская оккупация, советская власть… И каждая из этих эпох оставляла свой след — драматический и трагический.

В 1962 году, когда городу исполнилось 300 лет, его переименовали в Ивано-Франковск — в честь Ивана Франко.

Этот новый этап стал своеобразной попыткой подчеркнуть украинскую идентичность города, который так долго был центром многих культур.

А начиная с 2022 года, город стал тыловым форпостом помощи беженцам. Сюда массово приезжали люди из прифронтовых и оккупированных территорий. Власти, волонтеры и местные жители сделали все, чтобы обеспечить пострадавших жильем и уменьшить бремя войны, оказав искреннюю помощь и поддержку.

Когда день города Ивано-Франковск

День города Ивано-Франковска каждый год отмечают 7 мая.

Этот праздник приурочен ко дню предоставления городу Магдебургского права, что и считается датой основания.

Обычно в этот день центр Ивано-Франковска превращается в большую сцену: каждая улица оживает — на Вечевой площади раздается музыка, возле Ратуши появляются арт-инсталляции, художники выставляют свои работы под открытым небом, а на Стометровке — постоянно оживленное движение, которое еще больше ускоряется под звуки концертов.

Утром в день города запланированы выступления фольклорных коллективов и торжественные речи. А вечером выступления украинских групп и даже ночные кинопоказы под открытым небом.

В центре обязательно появляются фудкорты с баношем, варениками, бограчем, местными крафтовыми сырами и, конечно же, авторским кофе.

В целом, день города Ивано-Франковск — это еще один повод напомнить всем, какой он живой, теплый и, несмотря на войну, творческий и активный.

Мероприятия на День города Ивано-Франковск 2025

Пока официальная программа празднования Дня города Ивано-Франковска еще не обнародована. Обычно детальный план событий можно узнать поближе к дате празднования, ведь из-за войны распространять информацию о массовых мероприятиях опасно.

Следует следить за обновлениями на официальном сайте Ивано-Франковска, где будет размещена информация о праздновании.

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