День города Ивано-Франковск 2025 — дата и чем прославился праздник

Фото Pexels Сегодня Ивано-Франковск — не просто современный областной центр, это город, где на узких старых улочках приятно выпить авторский кофе, где старинные постройки нашептывают легенды, а современные артпространства и фестивали доказывают: дух города живет, обновляется, но не теряет себя. Когда день Ивано-Франковска и известна ли программа мероприятий к нему — узнавай из материала. Когда основан Ивано-Франковск В XVII веке на карпатских предгорьях, в стратегической точке, где скрестились торговые пути, появился новый город. Не просто поселение, а настоящий бастион, крепость, которая сдерживала нашествие Османской империи и татарских орд. Именно здесь, в 1662 году, польский магнат Андрей Потоцкий основал город, который сначала назвали Станиславом — в честь Святого Станислава, небесного покровителя его отца и сына. Читать по теме День Львова 2025: история города и будет ли развлекательная программа на праздник Сколько свечей на торте Львова будет в этом году? Крайне быстро город-крепость превратился в культурный и торговый центр. Здесь возводили костелы, церкви, синагоги, охотно селились поляки, армяне, евреи, украинцы и все вносили свою лепту в историю города. В XIX веке, когда Ивано-Франковск входил в состав Австро-Венгрии, здесь появилась первая железная дорога, газовое освещение, а театр и книжные магазины собирали вокруг себя интеллигенцию. Тогда город называли маленьким Львовом или Станиславским Парижем.А потом был бурный ХХ век: Первая мировая, приход Польши, Вторая мировая, нацистская оккупация, советская власть… И каждая из этих эпох оставляла свой след — драматический и трагический. В 1962 году, когда городу исполнилось 300 лет, его переименовали в Ивано-Франковск — в честь Ивана Франко. Этот новый этап стал своеобразной попыткой подчеркнуть украинскую идентичность города, который так долго был центром многих культур. А начиная с 2022 года, город стал тыловым форпостом помощи беженцам. Сюда массово приезжали люди из прифронтовых и оккупированных территорий. Власти, волонтеры и местные жители сделали все, чтобы обеспечить пострадавших жильем и уменьшить бремя войны, оказав искреннюю помощь и поддержку. Рexels Когда день города Ивано-Франковск День города Ивано-Франковска каждый год отмечают 7 мая. Этот праздник приурочен ко дню предоставления городу Магдебургского права, что и считается датой основания. Обычно в этот день центр Ивано-Франковска превращается в большую сцену: каждая улица оживает — на Вечевой площади раздается музыка, возле Ратуши появляются арт-инсталляции, художники выставляют свои работы под открытым небом, а на Стометровке — постоянно оживленное движение, которое еще больше ускоряется под звуки концертов. Утром в день города запланированы выступления фольклорных коллективов и торжественные речи. А вечером выступления украинских групп и даже ночные кинопоказы под открытым небом. В центре обязательно появляются фудкорты с баношем, варениками, бограчем, местными крафтовыми сырами и, конечно же, авторским кофе. В целом, день города Ивано-Франковск — это еще один повод напомнить всем, какой он живой, теплый и, несмотря на войну, творческий и активный. Мероприятия на День города Ивано-Франковск 2025 Пока официальная программа празднования Дня города Ивано-Франковска еще не обнародована. Обычно детальный план событий можно узнать поближе к дате празднования, ведь из-за войны распространять информацию о массовых мероприятиях опасно. Следует следить за обновлениями на официальном сайте Ивано-Франковска, где будет размещена информация о праздновании. Раньше мы рассказывали: куда пойти в Ивано-Франковске, планируем яркий уик-энд.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Ивано-Франковск, праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter