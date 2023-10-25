День маркетолога в Украине: когда нужно поздравлять профессионалов своего дела в 2023 году

Сейчас профессия маркетолога очень ценится. Ведь в современном мире без качественного маркетинга проекты могут не добиваться нужного и желаемого результата. Поэтому ежегодно отмечают День маркетолога.

В этот день принято поздравлять специалистов этой сферы. Мы расскажем, когда День маркетолога 2023, и когда появился праздник.

День маркетолога 2023: когда отмечают

В 2023 году День маркетолога традиционно отмечают 25 октября, в этом году дата пришлась на среду.

Поэтому в этот день можно смело отметить, что фраза: “Среда — это маленькая пятница”, существует не зря. Следует устроить своим коллегам маленький праздник среди недели, чтобы вдохновить их на новые свершения.

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История и традиции праздника Дня маркетолога

Маркетологи занимаются продвижением товара на рынке, основываясь на маркетинговых исследованиях, изучают вкусы и предпочтения потребителей. Главная их задача — построение стратегии и тактики продаж.

В Украине, а точнее в Украинской ССР, День маркетолога начали отмечать еще в 1975 году. Именно в этом году ежегодному празднику положило начало Управление по маркетингу и рекламе в Министерстве внешней торговли СССР.

Профессия маркетолога появилась в начале 20 века. Первые лекции по маркетингу стали читать в Калифорнийском, Мичиганском и Иллинойском университетах США. А уже в 1931 году в СССР открылась Всесоюзная академия внешней торговли в СССР, поэтому маркетологов начали готовить и в этой стране.

В те времена эта профессия еще не была столь популярна. Но с течением времени все изменилось, и маркетинг стал одной из самых перспективных сфер, не стоящих на месте, а постоянно развивающихся.

Традиционно в этот день компании проводят конференции и встречи, студенты этих специальностей устраивают конкурсы и проводят различные мероприятия, а ведущие маркетологи делятся своим опытом с аудиторией.

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