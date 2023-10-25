День маркетолога в Украине: когда нужно поздравлять профессионалов своего дела в 2023 году

Сейчас профессия маркетолога очень ценится. Ведь в современном мире без качественного маркетинга проекты могут не добиваться нужного и желаемого результата. Поэтому ежегодно отмечают День маркетолога.
В этот день принято поздравлять специалистов этой сферы. Мы расскажем, когда День маркетолога 2023, и когда появился праздник.
В 2023 году День маркетолога традиционно отмечают 25 октября, в этом году дата пришлась на среду.
В 2023 году День маркетолога традиционно отмечают 25 октября, в этом году дата пришлась на среду.
Поэтому в этот день можно смело отметить, что фраза: “Среда — это маленькая пятница”, существует не зря. Следует устроить своим коллегам маленький праздник среди недели, чтобы вдохновить их на новые свершения.
Маркетологи занимаются продвижением товара на рынке, основываясь на маркетинговых исследованиях, изучают вкусы и предпочтения потребителей. Главная их задача — построение стратегии и тактики продаж.
В Украине, а точнее в Украинской ССР, День маркетолога начали отмечать еще в 1975 году. Именно в этом году ежегодному празднику положило начало Управление по маркетингу и рекламе в Министерстве внешней торговли СССР.
Профессия маркетолога появилась в начале 20 века. Первые лекции по маркетингу стали читать в Калифорнийском, Мичиганском и Иллинойском университетах США. А уже в 1931 году в СССР открылась Всесоюзная академия внешней торговли в СССР, поэтому маркетологов начали готовить и в этой стране.
В те времена эта профессия еще не была столь популярна. Но с течением времени все изменилось, и маркетинг стал одной из самых перспективных сфер, не стоящих на месте, а постоянно развивающихся.
Традиционно в этот день компании проводят конференции и встречи, студенты этих специальностей устраивают конкурсы и проводят различные мероприятия, а ведущие маркетологи делятся своим опытом с аудиторией.
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