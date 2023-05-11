Праздники

Преданно помогать всем пациентам! Когда отмечают День медсестры и история праздника

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 мая 2023, 09:30
День медсестри 2023: коли святкують та історія свята
Фото: Pexels

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