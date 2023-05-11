Преданно помогать всем пациентам! Когда отмечают День медсестры и история праздника

Работа больниц и медучреждений зависит от персонала, и речь идет не только о компетентных врачах, а и квалифицированных медсестрах. Ведь они много времени проводят с пациентами и выполняют много работы. Поэтому ежегодно мы благодарим их за труд. В Украине и многих других странах Международный день медсестры отмечают 12 мая.
Мы расскажем тебе историю возникновения Дня медсестры и кто организовал первые в мире бригады медсестер.
Отмечать Международный день медсестры стали с момента основания Международного совета медицинских сестер. Но официально праздновать его 12 мая решили в 1974, в день рождения Флоренс Найтингейл — одной из основательниц службы сестер милосердия.
Ежегодно Международный совет медсестер к этому празднику выпускает информационные материалы, разрабатывает тематику и лозунг празднования.
Например, в 2022 году бил такой слоган: “Сестринское дело: голос лидера — видение будущего здравоохранения”, а в 2021: “Сестринское дело: голос лидера — вести мир к здоровью”.
Например, в 2022 году бил такой слоган: “Сестринское дело: голос лидера — видение будущего здравоохранения”, а в 2021: “Сестринское дело: голос лидера — вести мир к здоровью”.
Также Совет медсестер поднимает вопросы кадрового обеспечения медицинских учреждений сестринским персоналом, необходимости широкого внедрения современных технологий в сестринской практике, озвучивает проблемы фальсифицированных лекарств и т.д.
Флоренс Найтингейл родом из Лондона (Великобритания), она родилась в богатой семье, но выбрала помогать больным. Родители были не в восторге от ее планов, но Флоренс все же изучала основы ухода за больными в школе дияконес в Германии.
Ее имя стало известным во времена Крымской войны (1853–1856 гг.). Флоренс собрала первую бригаду сестер милосердия и отправилась помогать раненым солдатам. Работая в госпитале, она предложила изменить принципы первой помощи, а именно:
Эти новые правила положительно повлияли на здоровье раненых, ведь смертность в военных госпиталях снизилась почти в 20 раз.
Сейчас медицинские работники Украины делают невероятную работу. Они спасают жизни, ставят раненых на ноги и лечат даже под звуки взрывов или в оккупации. Ранее мы рассказывали историю медсестры из Чернигова Светланы Гломозды, которая ухаживала за новорожденными детьми.
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