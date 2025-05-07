Праздники

День науки 2025: дата в Украине и мире и почему они отличаются

Богдана Макалюк, журналист сайта 07 мая 2025, 15:30
День науки 2025
Фото Unsplash
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