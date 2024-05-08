Символ Дня памяти и примирения: что значит красный мак и откуда появилась идея

Сегодня, 8 мая, в Украине и в мире День памяти и примирения. Жертв Второй мировой войны чествуют в годовщину капитуляции нацистской Германии. Символ этого дня — красный мак. Читай в нашем материале, что он означает и почему мак является символом Дня памяти и примирения.

День памяти и примирения 2024: что означает красный мак, служащий символом этого дня

8 мая люди всего цивилизованного мира чтят память тех, кто отдал жизнь во время Второй мировой войны за победу над нацизмом. Этот день считают символом памяти и примирения, люди вспоминают страшные события, и обещают, никогда снова не приводить к трагедиям и войнам.

По Указу Президента Украины целью памятного дня является достойное чествование подвига украинского народа, его выдающийся вклад в победу Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражение уважения всем борцам против нацизма.

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Украинцам сегодня снова приходится проливать свою кровь и защищать мир от врага, живущего по обычаям нацизма.

Символ этого дня — красный мак. Он был знаком памяти павших во время Первой мировой войны, а затем жертв всех войн и конфликтов с 1914 года.

Впервые этот символ использовал канадский военный врач Джон Мак-Крей. Он написал стихотворение В полях Фландрии, которое начинается словами:

В поле Фландрии между крестами

Качает ветер мак рядами,

Чтобы знали место, где мы есть…

Что означает красный мак на День памяти и примирения

После этого стихотворение распространилось между военными. А преподавательница университета Джорджии Моина Майкл решила использовать красный мак как символ памяти. Она всегда носила цветок, чтобы помнить о погибших.

В Украину этот символ пришел в 2014 году. Автором украинского красного мака-символа стал харьковский дизайнер Сергей Мишакин. Мак олицетворяет цветок и кровавый след от пули.

Рядом написаны годы Второй мировой войны и обещание-лозунг Никогда снова.

Ранее мы рассказывали о 8 мая в мировой истории и символизме этого дня для Украины.

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