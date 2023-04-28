День пограничника 2023: когда отмечают и поздравления в прозе

Пограничник — это уважаемая, очень важная и опасная профессия. Особенно сегодня, когда враг атакует страну. День пограничника 2023: история праздника, дата и поздравления в прозе — читай в материале.

Когда день пограничника в Украине в 2023 году

День пограничника — важный день для чествования людей, которые охраняют границы государства от посягательств. Защищая свою страну, пограничники обеспечивают пропуск через границу, что не менее важно в условиях полномасштабной войны. Отмечается праздник ежегодно 30 апреля.

Когда день пограничника: особенности профессии и история праздника

Этот праздник учрежден указом президента за заслуги пограничных войск в деле охраны и защиты государственной границы независимой Украины.

Еще 20 лет назад День пограничника отмечался в Украине 4 ноября — когда Верховная Рада 1991 году приняла в закон о пограничных войсках Украины. Но он утратил силу в 2003 году в связи с принятием нового документа — закона о Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники занимаются охраной государственной границы Украины на суше, море, реках и озерах с целью недопущения незаконного изменения прохождения ее линии. Они обеспечивают соблюдение режима государственной границы и пограничного режима, осуществление пограничного контроля и пропуска через государственную границу Украины лиц, транспортных средств, грузов и другого имущества.

Поздравления с Днем пограничника в прозе

Поздравляю тебя, защитник границ, с праздником пограничника! Твой труд — очень нелегкий, но крайне важный для того, чтобы обеспечивать национальную безопасность. Желаю тебе удачи в исполнении обязанностей, здоровья, веры в свои силы и отваги в тяжелых ситуациях. Ты и твои коллеги — герои нашего времени! Слава Украине!

***

Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю продвижения по службе, безопасной работы, больших достижений, храбрости, смелости, доблести, справедливости и сил. Пусть работа будет в удовольствие, не будет суетной и конфликтной. Желаю личностного роста и верных друзей. С праздником!

***

Дорогой друг! От всего сердца поздравляю тебя с праздником, который символизирует веру в справедливость и готовность к чрезвычайным испытаниям. Желаю тебе воодушевления, мужества и отваги в работе во благо нашего государства.

***

Поздравляю с Днем пограничника. Желаю сохранить свое здоровье крепким и стальным, желаю быть отважным(-ой) каждый день своей жизни. Удачи во всех делах, счастья и любви, успеха, благополучия, уважения и солнечной погоды за окном.

***

Поздравляю с Днем пограничника! От всей души хочу пожелать всегда беречь в сердце честь! Пусть ни в личной жизни, ни в деятельности не будет туч и хмурых дней.