День пограничника 2025: когда отмечают и поздравления в прозе

Пограничник — это уважаемая, очень важная и опасная профессия. Особенно сегодня, когда враг атакует страну. День пограничника 2025: история праздника, дата и поздравления в прозе — читай в материале.

Когда день пограничника в Украине в 2025 году

День пограничника — важный день для чествования людей, которые охраняют границы государства от посягательств. Защищая свою страну, пограничники обеспечивают пропуск через границу, что не менее важно в условиях полномасштабной войны. Отмечается праздник ежегодно 30 апреля.

Когда день пограничника: особенности профессии и история праздника

Этот праздник учрежден указом президента за заслуги пограничных войск в деле охраны и защиты государственной границы независимой Украины.

Еще 20 лет назад День пограничника отмечался в Украине 4 ноября — когда Верховная Рада 1991 году приняла в закон о пограничных войсках Украины. Но он утратил силу в 2003 году в связи с принятием нового документа — закона о Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники занимаются охраной государственной границы Украины на суше, море, реках и озерах с целью недопущения незаконного изменения прохождения ее линии. Они обеспечивают соблюдение режима государственной границы и пограничного режима, осуществление пограничного контроля и пропуска через государственную границу Украины лиц, транспортных средств, грузов и другого имущества.

Поздравления с Днем пограничника в прозе

Поздравляю тебя, защитник границ, с праздником пограничника! Твой труд — очень нелегкий, но крайне важный для того, чтобы обеспечивать национальную безопасность. Желаю тебе удачи в исполнении обязанностей, здоровья, веры в свои силы и отваги в тяжелых ситуациях. Ты и твои коллеги — герои нашего времени! Слава Украине!

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Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю продвижения по службе, безопасной работы, больших достижений, храбрости, смелости, доблести, справедливости и сил. Пусть работа будет в удовольствие, не будет суетной и конфликтной. Желаю личностного роста и верных друзей. С праздником!

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Дорогой друг! От всего сердца поздравляю тебя с праздником, который символизирует веру в справедливость и готовность к чрезвычайным испытаниям. Желаю тебе воодушевления, мужества и отваги в работе во благо нашего государства.

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Поздравляю с Днем пограничника. Желаю сохранить свое здоровье крепким и стальным, желаю быть отважным (-ой) каждый день своей жизни. Удачи во всех делах, счастья и любви, успеха, благополучия, уважения и солнечной погоды за окном.

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Поздравляю с Днем пограничника! От всей души хочу пожелать всегда беречь в сердце честь! Пусть ни в личной жизни, ни в деятельности не будет туч и хмурых дней.

Поздравление с Днем пограничника от президента Украины Владимира Зеленского

В прошлом году президент Украины также присоединился к поздравлениям, подчеркнув, что пограничники не только защищают государственную границу, но и защищают наше государство и людей по разным направлениям фронта.

— Верим, что будет такое время, когда украинские пограничники будут спокойно работать на всех участках нашей суверенной государственной границы. Делаем все, чтобы это время приблизить, — написал Владимир Зеленский.

Президент также поблагодарил каждого и каждого, кто находится в рядах Государственной пограничной службы за защиту, самоотверженность, за достойную службу.

Поздравление Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского

В прошлом году главнокомандующий Вооруженными силами Украины присоединился к поздравлениям пограничников, напомнив, что 30 апреля — символический для украинской пограничной службы.

— Он посвящен событиям конца апреля 1918 года, когда донецкая группа Армии Украинской Народной Республики под командованием полковника Владимира Сикевича, освободив от российской оккупации Барвинково, Славянск, Бахмут, Константиновку, Микитовку, Колпаков и большую часть украинского Донбасса, вызнала Украинской Народной Республики с Россией, — напомнил Александр Сырский.

Он подчеркнул, что украинские пограничники должны снова вернутся на современные международно признанные границы Украины.

Главнокомандующий вспомнил подвиг украинских защитников из Луганского пограничного отряда, не предавших присягу и в 2014 году героически сопротивлявшихся российской агрессии

— Также мы помним мужество пограничников героев обороны Мариуполя в 2022 году, — написал он.

Сырский добавил, что в настоящее время военнослужащие Государственной пограничной службы Украины бок о бок с военнослужащими Сил обороны на передовой уничтожают оккупантов:

Благодарю весь личный состав Государственной пограничной службы Украины за верность присяге, мужество, отвагу, самопожертвование в борьбе за Независимость Украины.

Главнокомандующий отметил подвиг уже павших военных, защищавших государственную границу:

— Вечная слава и вечная память всем украинским пограничникам, которые отдали за свободу самое ценное, — собственную жизнь.

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