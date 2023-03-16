День семьи 2023: когда празднуют в Украине и мире

Для многих людей семья — самое дорогое, что есть в жизни. Это убежище и гавань в самые трудные времена. Особенно — сейчас.

Поэтому важно проявлять заботу и любовь к родным людям. А День семьи – это хороший для этого повод.

Когда празднуют День семьи в Украине — читай в материале.

Сейчас также смотрят

Когда День семьи в Украине 2023: дата

Семья — главная ценность для многих из нас. Поэтому не удивительно, что ей посвящено несколько праздников в году. В Украине День семьи празднуют дважды: в мае (международный праздник) и в июле.

Чаще всего украинцы поздравляют своих родных 8 июля. Это — День семьи и родственников. Его стали праздновать 11 лет назад.

Кроме того, в этот день верующие отмечают особый праздник — день Петра и Февронии. Их считают покровителями семьи и брака. По сути, этот день стал украинским прототипом Дня влюбленных. Ведь пара Петра и Февронии взята за канонический образец христианских супругов.

Международный день семьи 2023: дата

В 1993 году ООН установила Международный день семьи, а датой выбрала 15 мая.

Каждый год этот праздник имеет свою тему, например, семья и здоровый образ жизни, проблемы малообеспеченных семей, роль отца.

День семьи: традиции в Украине и мире

В этот праздник принято звонить родным и говорить им приятные слова. Если есть возможность, родные люди собираются за ужином и обмениваются подарками, словами благодарности и любви.

Важно в этот день сконцентрировать внимание на всем светлом и хорошем, что принесла семья в жизнь. В любом случае, нельзя ссориться и выяснять отношения.

Ранее мы рассказывали, когда самые строгие дни поста и как их соблюдать.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!