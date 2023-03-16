Праздники

День семьи 2023: когда празднуют в Украине и мире

Анна Голишевская, редактор сайта 16 марта 2023, 06:30
День сімї
Фото: Unsplash

Больше новостей
Гуртом готують для ЗСУ: як у Мирному допомагають захисникам
Готовят для ВСУ на единственной уцелевшей кухне: как люди из села Мирное помогают защитникам
Карта бойових дій в Україні 16.03.2023 онлайн
Сбили Су-25 и нанесли многочисленные удары по личному составу врага: карта боевых действий в Украине 16 марта в режиме онлайн
Жилье для ВПЛ в Одессе
Пока рожала, родной дом разрушила ракета… В Одессе строят жилье для переселенцев
Украинские песни получившие новое звучание
Переосмысление в новом звучании — какие давние украинские песни получили вторую жизнь сейчас
Смотреть больше

Материалы по теме

День святого Патрика
Не волнуйся, если вдруг все позеленеет. День Святого Патрика 2023: дата, история и традиции
Церковні свята в березні 2023 — календар церковних свят
Преподобного Феодора, Торжество Православия и Сорок святых: церковный календарь на март 2023
День Державного гімну України 2023: дата та історія свята
Душу й тіло ми положим за нашу свободу! День Государственного гимна Украины 2023 — дата и история праздника
Вербна неділя 2023 в Україні: дата, традиції та святкування
Вербное воскресенье 2023: дата, история и традиции празднования в Украине

Видео
0:03:32
Гуртом готують для ЗСУ: як у Мирному допомагають захисникам

Готовят для ВСУ на единственной уцелевшей кухне: как люди из села Мирное помогают защитникам
Карта бойових дій в Україні 16.03.2023 онлайн
Сбили Су-25 и нанесли многочисленные удары по личному составу врага: карта боевых действий в Украине 16 марта в режиме онлайн
0:04:11
Жилье для ВПЛ в Одессе
Пока рожала, родной дом разрушила ракета… В Одессе строят жилье для переселенцев
0:03:11
Авто на фронт
Едут на фронт, чтобы приближать победу. Как старые авто становятся сокровищем в руках мастеров
0:02:44
Модульний будинок
Дом за минуту: одесские инженеры создали невероятное
0:05:59
Юлия
От рекламы брендов до защиты Украины: как военная Юлия ломает стереотипы
0:03:16
Анна Мелешко
Рожала дома, зашивали обычной иглой: история одних родов под оккупацией
Карта бойових дій в Україні
Захватчики готовятся к обороне, но не прекращают штурмов: карта боевых действий в Украине 15 марта в режиме онлайн
0:04:59
Илья Пилипенко
Когда очнулся, вокруг все пылало! История танкиста Ильи Пилипенко
0:02:51
Бійці ЗСУ відновили російський танк
Не хуже Абрамса! Бойцы ВСУ восстановили российский танк, чтобы уничтожать его бывших владельцев
Больше видео
День святого Патрика
Читать дальше
Не волнуйся, если вдруг все позеленеет. День Святого Патрика 2023: дата, история и традиции

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь