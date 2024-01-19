День супруга 2024: когда отмечают, история праздника и искренние поздравления

День супруга в Украине отмечают достаточно недолго. Этот праздник происходит из Исландии. Он не является официальным или международным. Но уделить внимание своему избраннику и сделать подарок — лишним не будет! Так что читай о традициях праздника и поздравления с Днем супруга.
День супруга — древний исландский праздник Bóndadagur, приуроченный к началу сурового месяца Торри. Его отмечают 19 января.
По традиции исландские мужчины пытались задобрить месяц с помощью ритуала — одевания штанов на одну ногу, пения ритуальных песен во время прыжков.
А исландские супруги готовили в этот день для мужей вкусные блюда, в основном деликатесы. Сейчас они также дарят подарки.
Теперь эта традиция прыгания со штанами на одной ноге не распространена, но праздник нашел много поклонников во всем мире — прежде всего это жены, которые благодарят и поздравляют своих мужчин с этим праздником.
Поздравить супруга с его днем ты можешь подарком и приятными словами. Держи несколько идей:
А если ты любишь стихи, держи и такие поздравления:
С Днем супруга поздравляю,Половиночка моя.И тебе я пожелаюСчастья, радости, добра!Пусть любовь не угасает,Будем вместе навсегда.Всей душой я обожаю,Очень я люблю тебя!
С Днем супруга поздравляю,Половиночка моя.И тебе я пожелаюСчастья, радости, добра!Пусть любовь не угасает,Будем вместе навсегда.Всей душой я обожаю,Очень я люблю тебя!
С Днём супруга, дорогой!Поздравляю всей душойИ хочу, чтоб знал ты крепко —Нет роднее человека!Лишь с тобой в огонь и в водуИ в любую непогоду,В радость, или же в бедуБез сомнений я пойду.Восхищаюсь я тобою,Будь всегда моим героемСильным, честным и отважным,Остальное всё неважно!
С Днём супруга, дорогой!Поздравляю всей душойИ хочу, чтоб знал ты крепко —Нет роднее человека!Лишь с тобой в огонь и в водуИ в любую непогоду,В радость, или же в бедуБез сомнений я пойду.Восхищаюсь я тобою,Будь всегда моим героемСильным, честным и отважным,Остальное всё неважно!
А если у твоего мужа скоро день рождения, держи идеи подарков.
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