День супруга 2024: когда отмечают, история праздника и искренние поздравления

День супруга в Украине отмечают достаточно недолго. Этот праздник происходит из Исландии. Он не является официальным или международным. Но уделить внимание своему избраннику и сделать подарок — лишним не будет! Так что читай о традициях праздника и поздравления с Днем супруга.

День супруга 2024 в Украине: дата, традиции и поздравления

День супруга — древний исландский праздник Bóndadagur, приуроченный к началу сурового месяца Торри. Его отмечают 19 января.

По традиции исландские мужчины пытались задобрить месяц с помощью ритуала — одевания штанов на одну ногу, пения ритуальных песен во время прыжков.

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А исландские супруги готовили в этот день для мужей вкусные блюда, в основном деликатесы. Сейчас они также дарят подарки.

Теперь эта традиция прыгания со штанами на одной ноге не распространена, но праздник нашел много поклонников во всем мире — прежде всего это жены, которые благодарят и поздравляют своих мужчин с этим праздником.

Поздравить супруга с его днем ты можешь подарком и приятными словами. Держи несколько идей:

Поздравляю с Днем супруга! Я очень тебя люблю и ценю! Желаю оставаться таким же смелым, отзывчивым, добрым и искренним!

Сегодня отмечают День супруга! Хочу поздравить тебя и пожелать мирного неба, сил, крепкого здоровья и удачи во всех твоих начинаниях!

Поздравляю тебя! Ты самый лучший отец и супруг, гордость и надежда! Желаю здоровья, счастья, любви, ярких впечатлений и незабываемых моментов.

А если ты любишь стихи, держи и такие поздравления:

С Днем супруга поздравляю,

Половиночка моя.

И тебе я пожелаю

Счастья, радости, добра!

Пусть любовь не угасает,

Будем вместе навсегда.

Всей душой я обожаю,

Очень я люблю тебя!

С Днём супруга, дорогой!

Поздравляю всей душой

И хочу, чтоб знал ты крепко —

Нет роднее человека!

Лишь с тобой в огонь и в воду

И в любую непогоду,

В радость, или же в беду

Без сомнений я пойду.

Восхищаюсь я тобою,

Будь всегда моим героем

Сильным, честным и отважным,

Остальное всё неважно!

А если у твоего мужа скоро день рождения, держи идеи подарков.

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