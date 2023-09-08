Определяют результат тяжелых сражений. День танкиста — история праздника и поздравления

День танкиста традиционно отмечают во второе воскресенье сентября. В этом году праздник выпадает на 10 сентября.

Мы на практике убедились, насколько важен и тотально тяжел труд танкистов в ходе войны. Так что в день празднования мы хотим поздравить всех причастных к управлению этими машинами.

Историю праздника и поздравления в стихах и прозе с Днем танкиста читай далее в материале.

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День танкиста: история праздника

Танкисты, невзирая на большую броню и мощность своих машин, были и остаются мишенью для врага. История этого праздника тянется со времен СССР, а празднование Дня танкиста в Украине было установлено указом президента Леонида Кучмы в 1997 году.

Сначала этот праздник чествовал заслуги танкистов во время Второй Мировой войны.

С началом российско-украинской войны смысл праздника несколько изменился: украинцы ментально отделились от пропаганды СССР, потому что теперь мужественные воины защищают родную страну от оккупантов РФ.

В настоящее время танковые войска являются основой Сухопутных войск Украины.

Поздравление с Днем танкиста в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником! Сейчас все мы обязаны спокойствием и жизнью в мирных городах тебе и твоим собратьям-танкистам. Спасибо за работу и искренне желаю здоровья, счастья и побед как на поле битвы, так и в личной жизни!

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Танки грязи не боятся, а танкисты — вообще ни перед чем не останавливаются. Поздравляю с Днем танкиста! Желаю, чтобы броня защищала, а уверенность и осмотрительность тебя не покидали. С праздником!

***

Поздравляю с Днем танкиста! Желаю идти на прорыв без повреждений, не терять позитив и веру в лучшее. Прочности как у танка, изобретательности и уверенности желаю в этот день! Счастья, здоровья, фарта, любви и реализации!

День танкиста: поздравления в стихах

Ты танкист, а это значит,

Что пойдешь ты напролом!

Пожелать хочу удачи

И успешным быть во всем,

Духа только боевого,

Сил, здоровья и любви,

И конечно, счастья много,

Так, как хочется, живи!

***

Поздравляю с Днём танкиста!

Пусть глаза всегда сияют,

Станет больше оптимизма,

А удача удивляет.

Сила, мужество, отвага

Пусть поддерживают прочно,

И сбываются желания

Быстро, весело и точно!

***

Сегодня День танкиста отмечаем

И от всего мы сердца вам желаем:

Большого счастья и любви большой

Победы, только не любой ценой.

В ходе российско-украинской войны в Украине также начали отмечать день ТрО. Когда его отмечают, мы писали в нашем другом материале.

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