Определяют результат тяжелых сражений. День танкиста — история праздника и поздравления

День танкиста традиционно отмечают во второе воскресенье сентября. В этом году праздник выпадает на 10 сентября.
Мы на практике убедились, насколько важен и тотально тяжел труд танкистов в ходе войны. Так что в день празднования мы хотим поздравить всех причастных к управлению этими машинами.
Историю праздника и поздравления в стихах и прозе с Днем танкиста читай далее в материале.
Танкисты, невзирая на большую броню и мощность своих машин, были и остаются мишенью для врага. История этого праздника тянется со времен СССР, а празднование Дня танкиста в Украине было установлено указом президента Леонида Кучмы в 1997 году.
Сначала этот праздник чествовал заслуги танкистов во время Второй Мировой войны.
С началом российско-украинской войны смысл праздника несколько изменился: украинцы ментально отделились от пропаганды СССР, потому что теперь мужественные воины защищают родную страну от оккупантов РФ.
С началом российско-украинской войны смысл праздника несколько изменился: украинцы ментально отделились от пропаганды СССР, потому что теперь мужественные воины защищают родную страну от оккупантов РФ.
В настоящее время танковые войска являются основой Сухопутных войск Украины.
Поздравляю с профессиональным праздником! Сейчас все мы обязаны спокойствием и жизнью в мирных городах тебе и твоим собратьям-танкистам. Спасибо за работу и искренне желаю здоровья, счастья и побед как на поле битвы, так и в личной жизни!
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Танки грязи не боятся, а танкисты — вообще ни перед чем не останавливаются. Поздравляю с Днем танкиста! Желаю, чтобы броня защищала, а уверенность и осмотрительность тебя не покидали. С праздником!
Поздравляю с Днем танкиста! Желаю идти на прорыв без повреждений, не терять позитив и веру в лучшее. Прочности как у танка, изобретательности и уверенности желаю в этот день! Счастья, здоровья, фарта, любви и реализации!
110 ОМБр
Ты танкист, а это значит,
Что пойдешь ты напролом!
Пожелать хочу удачи
И успешным быть во всем,
Духа только боевого,
Сил, здоровья и любви,
И конечно, счастья много,
Так, как хочется, живи!
Поздравляю с Днём танкиста!
Пусть глаза всегда сияют,
Станет больше оптимизма,
А удача удивляет.
Сила, мужество, отвага
Пусть поддерживают прочно,
И сбываются желания
Быстро, весело и точно!
Сегодня День танкиста отмечаем
И от всего мы сердца вам желаем:
Большого счастья и любви большой
Победы, только не любой ценой.
В ходе российско-украинской войны в Украине также начали отмечать день ТрО. Когда его отмечают, мы писали в нашем другом материале.
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