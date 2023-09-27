Время для вдохновенных путешественников! Когда День туризма и какое значение имеет этот праздник

Людей всегда привлекали путешествия, а предчувствие новой поездки часто может сочетаться с легкой эйфорией. Иногда мы забываем о таком приятном занятии, как туризм — из-за собственной занятости, или из-за более глобальных факторов. Но, несмотря на все, ежегодно мир отмечает День туризма, чтобы напомнить каждому человеку, что существует еще немало мест, которые стоит посетить, а самые интересные приключения — еще впереди.

Дата Дня туризма 2023

День туризма ежегодно отмечают 27 сентября. Свое начало этот праздник берет еще в 1979 году из испанского города Торремолинос. Связывают установление особой даты с принятием устава главной международной межправительственной организации в сфере путешествий и туризма Всемирной туристической организации.

В октябре 1997 года Украина стала членом организации, а уже в 1998 году начала отмечать вместе со всем миром День туризма 27 сентября.

Сейчас также смотрят

Значение праздника День туризма

Прежде всего, целью создания праздника была популяризация туризма, а также развитие связей между разными народами и повышение осведомленности о вкладе туризма в экономику мира, социальные и культурные ценности.

Ежегодно организация выбирает основную тему праздника. Так, после пандемии организаторы сконцентрировали внимание на идее переосмысления того, как мы занимаемся туризмом.

Поставить людей и планету во главу угла и объединить всех, от правительств и компаний до местных общин, вокруг общего видения более устойчивого, инклюзивного сектора, — говорится на официальном сайте Всемирной туристической организации.

Украинские туристы, которые снимают свои путешествия

Ukraїner

Один из самых популярных украинских общественно культурных мультимедийных украиноведческих проектов. До полномасштабного вторжения РФ преимущественно фокусировался на открытии украинцам неизведанных мест в Украине. Но уже после 24 февраля на канале можно увидеть немало выпусков о нашей культуре и жизни военных.

Хащі

Украинский документальный проект делится путешествиями по самым глухим и безлюдным селам Украины.

Антон Птушкин

Украинский телеведущий стал самым популярным путешественником в Украине. Во время пандемии снимал украинские Карпаты без слов, а вот в последнее время его можно увидеть в сотрудничестве с ресторатором Михаилом Кацуриным в совместном фуд-тревел-шоу.

Андрей Бедняков

Уже больше 12 лет украинцы могут видеть приключения Андрея Беднякова на своих экранах. Сейчас чаще всего тоже делится путешествиями, концентрирующими внимание именно на гастрономических особенностях родных украинских городов.

Яна Метелкина

Блогерша долгое время работала на тревел-шоу. Но потом начала делиться и своими путешествиями. Одно из последних видео рассказывает о 20 звуках Украины, что помогает не только узнать что-то новое, но и успокоиться.

Маша Себова

Четыре года Маша Себова снимала о бюджетных путешествиях, а после этого решила исследовать формулу нашей страны.

Узол и Манько

Пара успела вместе объездить 45 стран, а теперь делится идеями для новых путешествий и интересными туристическими маршрутами по Украине.

Кристина Жук

Экскурсии не только по дорогам Украины, но и по родной культуре и истории — всем этим делится блогерша в своих видео. Также иногда девушка рассказывает и о своем волонтерстве.

Гуцулендия

Кто загрустил за горами? Этот канал точно окунет тебя в атмосферу Гуцульщины, ведь часто его создатели ездят для видео в высокогорные села, ищут в каждом селе мольфаров, мастеров народного быта и просто колоритных людей и рассказывают о них зрителям.

Двухколесные хроники

Музыканты Владимир Муляр и Ярина Квитка настолько много ездили по миру, что их малыш Марко родился тоже в путешествии. Это не останавливает семью в желании открывать новые места и делиться ими со зрителями.

Не хочешь смотреть, как другие путешествуют, а хочешь отправиться в свои путешествия? Тогда читай все о походах в горы: как путешествовать комфортно и безопасно.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.