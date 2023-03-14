День украинского добровольца: история праздника и поздравления

Украинцы недавно начали отмечать военные праздники. Однако с началом полномасштабного вторжения такие даты стали еще важнее для каждого, кто причастен к нашей армии. Например, сегодня, 14 марта, в Украине отмечают День украинского добровольца: что это за праздник — читай в материале.
Памятная дата установлена Верховной Радой Украины в 2017 году, чтобы почтить мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
Дата 14 марта была выбрана неслучайно: в этот день в 2014 году на тренировочную базу в Новых Петровцах с Майдана Независимости отправились первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана для формирования первого добровольческого батальона.
Мужчины и женщины добровольно поехали на Восток Украины, чтобы защищать страну от агрессора.
В том же году облгосадминистрации начали формирование рядов Территориальной обороны, в которые добровольно шли украинцы. Во время полномасштабной войны добровольческие движения увеличились в несколько раз.
Желаю сил и сил стоять на фронте украинском и собственном! Желаю победы Украине и защитникам, которые собственными потом и кровью борются за нее!
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Поздравляю всех мужчин и женщин защитников Украины. Пока есть герои, которые, несмотря на все тяготы, защищают мирное будущее наших детей от лживого коварного врага, мы обязательно победим!
Поздравляю с 14 марта, Днем добровольца и праздником мужества, смелости и преданности! Пусть над головой всегда будет мирное небо!
Доброволец — важное призвание,Это человек с большой душой,И всегда достоин почитанияЗа поступок добрый, золотойС вами мир весь к лучшему меняется,В светлый путь уверенность растёт.На вас глядя, дети пусть стараютсяДобрых дней вершить круговорот!
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Всем добровольцам огромный почёт,Ваш труд безвозмездный так важен, поверьте!Пусть вам в каждом деле безумно везёт,Душевные самые люди на свете!Пусть к вам бумерангом вернётся добро,В молитвах спасённые вас упомянут,Ведут к достижениям сотни дорог,И все ваши дни только радостней станут!
Добровольцем быть непросто —Сила, смелость здесь нужна,Пожелаем Вам успехов,Бодрости, здоровья на века.Пусть сопутствует удача,В службе и делах везетМира, добра и счастья,Пусть стороной обходят ненастья.
Историю одного украинского добровольца мы рассказывали раньше: о мотивации пойти на фронт и помогающей не упасть духом на войне, — читай в материале.
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