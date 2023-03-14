День украинского добровольца: история праздника и поздравления

Украинцы недавно начали отмечать военные праздники. Однако с началом полномасштабного вторжения такие даты стали еще важнее для каждого, кто причастен к нашей армии. Например, сегодня, 14 марта, в Украине отмечают День украинского добровольца: что это за праздник — читай в материале.

День украинского добровольца: история

Памятная дата установлена Верховной Радой Украины в 2017 году, чтобы почтить мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Дата 14 марта была выбрана неслучайно: в этот день в 2014 году на тренировочную базу в Новых Петровцах с Майдана Независимости отправились первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана для формирования первого добровольческого батальона.

Сейчас также смотрят

Мужчины и женщины добровольно поехали на Восток Украины, чтобы защищать страну от агрессора.

В том же году облгосадминистрации начали формирование рядов Территориальной обороны, в которые добровольно шли украинцы. Во время полномасштабной войны добровольческие движения увеличились в несколько раз.

Поздравление с Днем украинского добровольца: проза

Желаю сил и сил стоять на фронте украинском и собственном! Желаю победы Украине и защитникам, которые собственными потом и кровью борются за нее!

* * *

Поздравляю всех мужчин и женщин защитников Украины. Пока есть герои, которые, несмотря на все тяготы, защищают мирное будущее наших детей от лживого коварного врага, мы обязательно победим!

* * *

Поздравляю с 14 марта, Днем добровольца и праздником мужества, смелости и преданности! Пусть над головой всегда будет мирное небо!

Поздравления с Днем украинского добровольца: стихи

Доброволец — важное призвание,

Это человек с большой душой,

И всегда достоин почитания

За поступок добрый, золотой

С вами мир весь к лучшему меняется,

В светлый путь уверенность растёт.

На вас глядя, дети пусть стараются

Добрых дней вершить круговорот!

* * *

Всем добровольцам огромный почёт,

Ваш труд безвозмездный так важен, поверьте!

Пусть вам в каждом деле безумно везёт,

Душевные самые люди на свете!

Пусть к вам бумерангом вернётся добро,

В молитвах спасённые вас упомянут,

Ведут к достижениям сотни дорог,

И все ваши дни только радостней станут!

* * *

Добровольцем быть непросто —

Сила, смелость здесь нужна,

Пожелаем Вам успехов,

Бодрости, здоровья на века.

Пусть сопутствует удача,

В службе и делах везет

Мира, добра и счастья,

Пусть стороной обходят ненастья.

Историю одного украинского добровольца мы рассказывали раньше: о мотивации пойти на фронт и помогающей не упасть духом на войне, — читай в материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!