Новая дата, но традиции неизменны: когда День украинской письменности и языка 2023

Ежегодно в Украине отмечают День украинской письменности и языка. В этот день в учебных заведениях проводятся мероприятия, посвященные украинскому языку и его изучении.

С 1997 года День украинской письменности и языка отмечали 9 ноября, но в 2023 году дата изменилась. Мы расскажем, когда теперь отмечают этот праздник.

Когда День украинской письменности и языка 2023

Согласно Указу президента Украины №455/2023 О внесении изменений в некоторые указы президента Украины, отныне День украинской письменности и языка будет отмечаться в Украине ежегодно 27 октября.

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День украинской письменности и языка: традиции праздника

В День украинской письменности и языка обычно проводятся литературные чтения, в школах проводят торжественные мероприятия. Иногда в этот день могут проходить олимпиады по украинскому языку.

Главное — в этот день акцентируют внимание на важности изучения украинского языка.

Также каждый год в День украинской письменности и языка проводят радиодиктанты. Все желающие украинцы могут к нему присоединиться и проверить свои знания по украинскому языку.

Суспільне Мовлення транслирует диктант на всех платформах: телевидении, радио и диджитале.

Где слушать Радиодиктант 2023

Радиодиктант в 2023 году состоится 27 октября с 11:00 до 12:00.

Радиодиктант будет звучать на волнах Украинского радио и Радио Культура. Также его вживую будут транслировать в эфире телеканала Суспільне Культура, на YouTube-канале Украинского Радио и на Facebook-страницах Суспільного.

Несмотря на то, что мы изучаем украинский язык в школах, университетах, используем в жизни, многие делают ошибки в популярных словах. Ранее мы рассказывали о самых распространенных ошибках в речи.

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