Стиль жизни Праздники

Символ национального сознания: когда отмечают День вышиванки в этом году

Виктория Мельник, журналист сайта 15 мая 2025, 08:15 2 мин.
День вышиванки
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь