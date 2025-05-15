Символ национального сознания: когда отмечают День вышиванки в этом году

Украинская нация любит праздновать даты, посвященные тому или иному событию. В частности, большое внимание мы уделяем своей народной форме — вышиванкам. Когда День вышиванки 2025 в Украине и какие традиции празднований — дальше в материале.

День вышиванки 2025

День вышиванки является неофициальным народным праздником, который начали отмечать в 2006 году. Обычно День вышиванки приходится на третью неделю мая, в четверг.

В этом году День вышиванки отмечают 15 мая.

Кстати, празднуют этот важный для украинцев праздник не только у нас, но и за рубежом: украинская диаспора в этот день выходит на площади в вышиванках.

История и традиции празднования Дня вышиванки

Свое начало праздник берет из идеи студентки факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леси Воронюк. Акция называлась Всемирный день вышиванки, тогда ее поддержали студенты и преподаватели ВУЗов.

Сейчас в День вышиванки школьники, студенты и взрослые одевают вышиванку и идут в ней по привычным делам. Вместе с тем этот праздник имеет глубокий смысл. По всему миру объединяются украинцы в одной идее и показывают, что у них есть собственная самоидентификация и национальный код.

В этот день следует помнить свою национальную и гражданскую позиции, культурную образованность и духовное сознание.

День вышиванки не предусматривает обязательных мероприятий, всегда проходит по инициативе молодежи и педагогов.

