Мира, счастья и больше искреннего смеха! Поздравления с Днем защиты детей в стихах и прозе

День защиты детей празднуют во многих странах мира. В этот день объединяются, чтобы обеспечить детям светлое будущее, защитить их права.
1 июня традиционно поздравляют детей и устраивают различные мероприятия для их отдыха и развития. Мы собрали для тебе поздравления с Днем защиты детей в стихах и прозе.
С Днем защиты детей! Пусть каждый ребенок будет здоров, счастлив и любим. Пусть малыши радуют родителей своей непосредственностью, любознательностью и тягой к приключениям. В этот светлый праздник желаю всем семьям взаимопонимания, добра и нежности.
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С Днем защиты детей! Пусть жизнь каждого ребенка будет красочной, а эмоции яркими и незабываемыми. Пусть каждый день в детстве будет идеален, чтобы мечтать, воображать, веселиться и творить, а счастливые детские улыбки наполняют скучные будни взрослых радостью и умиротворением.
Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю чистого и мирного неба над головой, чтобы дети больше смеялись и меньше лили слезы. Пусть дети наполняют жизнь взрослых только приятными моментами, а все шалости и глупости будут незначительными.
Поздравляем с Днем защиты детей всех малышей! Пусть права детей никогда не нарушаются! Счастливое детство будет у каждого ребенка, в достойных условиях, ярких красках и радости! В первый день долгожданного лета желаю жаркого солнышка, исполнения желаний и море подарков!
Пусть у каждого ребенка
Будет дружная семья,
Пироги по воскресениям
И отличные друзья.
Пусть смеются, веселятся,
Пусть дурачатся они.
Пусть у каждого ребенка
Будут радостными дни!
Пусть у каждого ребенка
Будет дружная семья,
Пироги по воскресениям
И отличные друзья.
Пусть смеются, веселятся,
Пусть дурачатся они.
Будут радостными дни!
Дети — это радость в жизни,
Смех, улыбки без причины.
Вера в сказку, в чудеса,
Искренние, ясные глаза.
Пожелать хочу здоровья,
Каждому сегодня я ребёнку.
Доброты, тепла, любви,
Полной, любящей семьи.
Дети — это радость в жизни,
Смех, улыбки без причины.
Вера в сказку, в чудеса,
Искренние, ясные глаза.
Пожелать хочу здоровья,
Каждому сегодня я ребёнку.
Доброты, тепла, любви,
Полной, любящей семьи.
Детство похоже на лето —
Светлое, теплое, яркое.
Пусть в День защиты всех деток
Каждый получит подарки:
Любящих маму и папу,
Добрых людей в окружении,
Жизнь, что похожа на сказку,
Радостное настроение!
Детство похоже на лето —
Светлое, теплое, яркое.
Пусть в День защиты всех деток
Каждый получит подарки:
Любящих маму и папу,
Добрых людей в окружении,
Жизнь, что похожа на сказку,
Радостное настроение!
Вас сегодня поздравляю
С Днём защиты всех детей!
С искренностью я желаю,
Чтоб стал мир вокруг добрей.
Пусть здоровы будут дети,
Никогда пусть слёз не льют,
Пусть на всей нашей планете
Ждут их радость и уют.
Вас сегодня поздравляю
С Днём защиты всех детей!
С искренностью я желаю,
Чтоб стал мир вокруг добрей.
Пусть здоровы будут дети,
Никогда пусть слёз не льют,
Пусть на всей нашей планете
Ждут их радость и уют.
Ко Дню защиты детей Владимир Зеленский зачитал дневник мальчика из Мариуполя о войне и сообщил, сколько детей убила Россия за этот час в Украине.
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