Головосечение 2022: когда отмечают усекновение головы Иоанна Крестителя, что нельзя делать и почему так называется

Каждый год 11 сентября верующие отмечают день Головосечения Иоанна Крестителя. Такое событие зафиксировано в Священных Писаниях. Эта дата важна для христианства — великого пророка Иоанна Крестителя казнили за то, что он крестил Иисуса.
11 сентября принято соблюдать строгий пост в знак памяти важной фигуры для христианской веры.
11 сентября принято соблюдать строгий пост в знак памяти важной фигуры для христианской веры.
В этот день нельзя делать практически ничего — стоит быть незанятым и погруженным в свои мысли. Строго запрещается в праздник Головосечения Иоанна Крестителя:
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Считается, что в этот день нельзя резать ничего круглой формы: такое действие может осквернить жертву Иоанна Крестителя и обстоятельства его смерти.
Раньше мы рассказывали тебе о важных церковных датах этого сентября. Ищи их в церковном календаре сентября 2023 года.
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