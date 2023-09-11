Головосечение 2022: когда отмечают усекновение головы Иоанна Крестителя, что нельзя делать и почему так называется

Каждый год 11 сентября верующие отмечают день Головосечения Иоанна Крестителя. Такое событие зафиксировано в Священных Писаниях. Эта дата важна для христианства — великого пророка Иоанна Крестителя казнили за то, что он крестил Иисуса.

11 сентября принято соблюдать строгий пост в знак памяти важной фигуры для христианской веры.

Что нельзя делать в праздник Головосечения Иоанна Крестителя

В этот день нельзя делать практически ничего — стоит быть незанятым и погруженным в свои мысли. Строго запрещается в праздник Головосечения Иоанна Крестителя:

Накрывать столы и подавать блюда на тарелках;

Употреблять пищу животного происхождения;

Ссориться и выяснять отношения;

Брать в руки ножи или пилы и тем более что-то делать с их помощью;

Употреблять фрукты и овощи красного цвета;

Петь, танцевать и веселиться;

Запрещается жениться, венчаться и крестить детей.

Считается, что в этот день нельзя резать ничего круглой формы: такое действие может осквернить жертву Иоанна Крестителя и обстоятельства его смерти.

Сейчас также смотрят

Читать по теме Не все даты сместятся: когда будем отмечать религиозные праздники по новому календарю ПЦУ Рассказываем о датах главных религиозных праздников по новому календарю ПЦУ.

Раньше мы рассказывали тебе о важных церковных датах этого сентября. Ищи их в церковном календаре сентября 2023 года.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.