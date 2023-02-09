Не только валентинки в виде сердечек: интересные факты о Дне Святого Валентина

День всех влюбленных — праздник, который имеет намного глубже смысл, чем романтический ужин и обмен подарками.

Именно в День Святого Валентина признаются в любви, делают предложения руки и сердца, строят совместные планы на жизнь. Если ты хочешь узнать кое-что новое и незнакомое о празднике — читай наш материал.

Интересные факты о Дне Святого Валентина: что празднуют в этот день

14 февраля во всем мире празднуют не только День влюбленных, но и день дарения книг, День компьютерщика, начало Великого поста у западных христиан, день основания YouTube и День душевного здоровья. В Германии 14 февраля украшают больницы розовыми и красными лентами и проводят Богослужение.

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По множеству легенд, этот святой занимался тайным венчанием военнослужащих. Армейцам этого не позволял делать римский император Юлий Клавдий ІІ.

Ведь в армии было недостаточно военных, а этот факт — мешал императору планировать следующие шаги.

После таких случаев Валентина казнили. Говорят, это сделали именно 14 февраля.

Интересные факты о Дне Святого Валентина: кто был автором первой валентинки

Французский герцог Карл Орлеанский, придумал первую валентинку в истории. Как известно, в 1415 году он сидел в тюрьме. Это была одиночная камерой. Для того чтобы бороться со скукой, он писал любовные письма жене. Одна из таких записок хранится в Британском музее.

Самая дорогая валентинка

Пока что самая дорогая валентинка была сделана под заказ Аристотеля Онассиса. Ее делали из золота, а украшали сердечко изумрудами и бриллиантами. Также была роскошная упаковка.

Валентинку завернули шубу из норки. Таким образом миллиардер из Греции показал любимой, которая на то время была известной оперной дивой, как он ее ценит. На то время валентинка стояла $300 000 (по ценам 60-х годов).

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Шоколад для людей, страдающих от неразделенной любви

В ХIХ ст. психиатры работали с пациентами, которые были одинокими или страдали после расставания, неразделенной любви. Эксперты прописывали шоколад, чтобы утолить боль пациентов. Таким образом Ричард Калбури разработал первую коробку конфет из шоколада.

Интересные факты о Дне Святого Валентина и о валентинках

Самую всеохватывающую валентинку создали на переходе в Китае. Это было признанием в любви всем жителям города. Интересно, что валентинки продаются с очень большой скоростью.

Сейчас бумажные сердечки стоят на втором месте по популярности после рождественских открыток. На большинстве валентинок нет обратного адресата.

Это производители делают для того, чтобы прибавить загадочности. Также в этот день кроме валентинок любимым людям дарят различные вкусняшки домашним питомцам.

Говорят, что количество роз, которые дарят в этот день, тоже имеет значение. Например, одна значит внимание, 35 — признание в любви, а 101 — предложение. Именно в этот день происходит больше всего предложений выйти замуж.

Помидор — яблоко любви

Если ты хочешь впечатлить любимого (-ю), подари вместо валентинки помидор. Давным-давно во Франции этот овощ называли помм деамур — яблоком любви. Ведь помидор своим цветом и формой напоминает сердце.

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