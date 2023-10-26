Такого фонаря Джека не будет ни у кого! Как разрисовать тыкву на Хэллоуин

Праздник Хэллоуина уже близко, так что если ты хочешь отметить День всех святых, стоит уже покупать и готовить к празднованию главный атрибут — хэллоуинскую тыкву.
Обычно на овоще вырезают жуткую гримасу из глаз и рта, а внутрь ставят свечу. Хэллоуинскую тыкву также называют фонарем Джека. Считается, что этот фонарь помогает душам умерших найти дорогу на тот свет.
Однако тыкву можно не только вырезать, но и разрисовать! Как разрисовать тыкву на Хэллоуин — рассказываем тебе дальше.
Идей для вдохновения, как разрисовать тыкву, очень много: от действительно страшных до очень милых и красивых.
Все зависит от твоего вкуса, интерьера дома и желания.
Украсить и разрисовать тыкву можно и очень необычными техниками: флюид-артом, папье-маше или просто с милыми рисунками.
Если добавить к тыкве цветы, свечи или другие декоративные элементы — она превратится в настоящее произведение искусства.
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Допис, поширений Stina Roos , Lifestyle, Garden & Home (@stina.roos)
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Допис, поширений Karin Andersson (@kreativakarin)
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Допис, поширений Frida Sömskar ~ byggnadsvård, DIY och trädgård (@villaenhorna)
Что приготовить на праздничный стол Хэллоуина, мы рассказывали раньше: читай рецепты закусок на Хэллоуин.
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