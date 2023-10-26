Праздник Хэллоуина уже близко, так что если ты хочешь отметить День всех святых, стоит уже покупать и готовить к празднованию главный атрибут — хэллоуинскую тыкву.

Обычно на овоще вырезают жуткую гримасу из глаз и рта, а внутрь ставят свечу. Хэллоуинскую тыкву также называют фонарем Джека. Считается, что этот фонарь помогает душам умерших найти дорогу на тот свет.

Однако тыкву можно не только вырезать, но и разрисовать! Как разрисовать тыкву на Хэллоуин — рассказываем тебе дальше.

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Как разрисовать тыкву на Хэллоуин: идеи

Идей для вдохновения, как разрисовать тыкву, очень много: от действительно страшных до очень милых и красивых.

Все зависит от твоего вкуса, интерьера дома и желания.

Как разрисовать тыкву

Украсить и разрисовать тыкву можно и очень необычными техниками: флюид-артом, папье-маше или просто с милыми рисунками.

Если добавить к тыкве цветы, свечи или другие декоративные элементы — она превратится в настоящее произведение искусства.

Такого фонаря Джека не будет ни у кого! Как разрисовать тыкву на Хэллоуин / 4 Фотографии

Что приготовить на праздничный стол Хэллоуина, мы рассказывали раньше: читай рецепты закусок на Хэллоуин.

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