Как сделать паутину на Хэллоуин: разные способы для самостоятельного изготовления

Хэллоуин не так давно вошел в наше культурное пространство. Кое-кто устраивает костюмированные вечеринки, украшает дом, готовит выпечку, но масштабных празднований в нашей стране пока нет.

Впрочем, декорации на Хэллоуин можно найти в магазинах или сделать самому. После тыквы одним из самых популярных украшений является паутина.

Мы расскажем разные варианты, как сделать паутину на Хэллоуин в домашних условиях.

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Как сделать паутину на Хэллоуин из марли

Если правильно подготовить марлю, она будет похожа на паутину. Но не на круглую кружевную, а такую, которую можно найти в старых заброшенных домах.

Чтобы сделать паутину из марли, нужно 2 м марли, ножницы, вода и краска.

Далее отрезать нужную длину марли, рвать ее, вытаскивать нити, сделать дырки. Она должна максимально потерять свою форму. Затем замочить марлю в воде с краской черного цвета до 10 минут. Она станет нужного серого цвета.

Затем нужно ее просушить или подождать, пока она высохнет самостоятельно. Перейти к декорированию, сделать марлю похожей на паутину и украсить искусственными пауками.

Паутина на Хэллоуин с бумаги

Эту паутину делать, наверное, легче всего. По своему принципу ее изготовление похоже на вырезание снежинок из бумаги. Надо согнуть бумагу, нарисовать контуры и вырезать. Можно добавить к контуру рисунок паука.

Как сделать паутину на Хэллоуин из нитей

Эту паутину можно делать маленькой или на всю стену.

Если ты делаешь на всю стену, то нужно закрепить восемь нитей одинаковой длины под потолком и возле пола крест-накрест. Все восемь нитей должны пересекаться посередине. Далее от центра и до краев нужно на одинаковом расстоянии делать нитями круг. Продвигать нить через восемь нитей по кругу.

Если ты хочешь сделать маленькую паутину, надо взять восемь длинных деревянных шпажек для выпекания. Соединить их крест-накрест, чтобы они все соединялись посередине. Далее нитью на одинаковом расстоянии делать круги.

Если ты хочешь сделать декорации не только из паутины, то читай, как украсить дом на Хэллоуин.

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