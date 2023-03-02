Когда день матери 2023 в Украине: дата, традиции и история праздника

Мама — безусловно, самый родной и самый важный человек в жизни каждого. Она учит нас главным навыкам в жизни, первым словам и первым шагам.

Не зря в мире создали праздник, в который мы выражаем уважение и благодарность нашим матерям. Когда День матери 2023 в Украине — читай в материале.

Когда день матери 2023: дата

День матери — это семейный праздник, один из самых известных и любимых в Украине.

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В этот день принято не только дарить подарки маме, но и заходить в гости, общаться и уделять ей особое внимание. День матери в мире празднуют 13 мая.

Когда день матери в Украине 2023

В Украине согласно Указу Президента Украины от 10 мая 1999 года День матери отмечают во второе воскресенье мая. В 2023 году эта дата выпадает на 14 число.

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Когда день матери 2023 года: история праздника

Давно, еще в 1908 году, гражданка США Анна Джервис предложила учредить День матерей. Однако праздник этот не нес такой положительный настрой, как сейчас.

Мать женщины преждевременно умерла, поэтому Джервис хотела, чтобы все дети на этой Земле ежегодно чествовали своих мам.

Много лет подряд она посылала письма с инициативой. В конце концов, женщина добилась результата — в 1910 году штат Вирджиния первым признал День матери официальным праздником.

Когда день матери: дата и суть

День матери называют праздником вечности. Этот праздник трогателен, ведь большинство из нас с первых дней своей жизни и до самой смерти несет образ всепонимающей матери.

В День матери дети показывают уважение и любовь к матери, пишут в ее честь стихи, дарят подарки и цветы. Также в этот день люди, рано потерявшие матерей, приходят с цветами и свечами на их могилы.

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