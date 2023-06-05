Возможность выразить уважение и благодарность: когда День медика 2023 в Украине

День медика или другое название праздника — День медицинского работника — это ежегодный праздник, который имеет меняющуюся дату. Его празднуют в третье воскресенье июня. Читай в нашем материале, когда День медика 2023 в Украине — о дате и значении праздника.

Когда День медика 2023 в Украине: дата празднования

В этом году День медика 2023 в Украине приходится на 18 июня. С этим праздником поздравляют всех работников здравоохранения. Праздник был основан в поддержку инициативы работников учреждений здравоохранения Украины.

Уже не первый раз многие украинские медики будут отмечать профессиональный праздник на работе. Кто-то на передовой, кто-то в тылу. Все они делают благородное и выдающееся дело — спасают жизни украинцев.

Поэтому не забудь поздравить родных, знакомых или близких-врачей. Поблагодари за спасенные жизни и тяжелую работу.

Традиций празднования в этот день нет, поэтому для врачей устраивают мастер-классы, лекции и выставки. В прошлом году мэр Киева Виталий Кличко и президент Украины Владимир Зеленский награждали медиков за спасение и неоценимый вклад в жизни людей.

В первую очередь поздравляют врачей, парамедиков, фельдшеров, медицинских сестер и братьев. Праздник отмечают и те, кто работает в сфере здравоохранения — медицинские инженеры, биологи и химики, лаборанты и другие.

День медиков — не только профессиональный праздник, но и возможность выразить благодарность, солидарность и уважение тем, кто спасает жизни.

Поздравить медиков можно теплыми словами, приятными подарками, благодарностью или донатом на нужды медицинских организаций и батальонов на фронте.

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