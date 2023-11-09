Когда День работника культуры 2023: дата и креативные поздравления

В четверг, 9 ноября, в Украине отмечают Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.

В этот день креативные и талантливые работники устраивают концерты и отмечают профессиональный праздник. Когда День работника культуры: дата и креативные поздравления — читай в материале.

Когда День работника культуры в 2023 году и что нужно знать об этом празднике

Ранее этот праздник отмечали в марте, 23 числа. Эту дату установил Виктор Янукович, когда еще был президентом.

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Однако в 2013 году праздник был перенесен на 9 ноября.

Ведь, таким образом, он совпадал с другим важным праздником — Днем украинской письменности и языка.

Всеукраинский День работника культуры: поздравления в прозе

Поздравляю с Всеукраинским Днем работника культуры! Хочу пожелать тебе творческого воодушевления, невероятного полета мыслей и фантазий, интересных проектов. Чтобы и в работе, и в жизни тебя всегда сопутствовали удача, счастье и любовь!

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С праздником! Во Всеукраинский День работников культуры хочу пожелать мира, света и невероятно интересной работы! Чтобы в твоей жизни всегда было место солнечным мыслям, эмоциям и людям. Желаю согласия и изобилия всей твоей семье!

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В День работников культуры 2023 хочу пожелать тебе воплощения всех профессиональных (и не только) мечт! Хочу пожелать тебе получать только положительные и увлекательные эмоции от каждого рабочего и выходного дня. Чтобы сцена и сценарий были только на работе, а дома тебя всегда ждали близкие и родные люди!

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От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником! Хочу пожелать тебе успехов и терпения. Чтобы каждый день твоей жизни был невероятно радостным, успешным, интересным и милым. Чтобы все твои родные всегда были в безопасности и дарили только счастье и любовь!

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Поздравляю! В этот день хочу пожелать тебе выдержки, позитива, хороших результатов на работе. Добавлю, что таких профессионалов, как ты, нужно ценить и говорить об этом не раз в год, а каждый день твоей жизни! Спасибо за невероятно важную работу, которую ты проделываешь каждый день!

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С праздником! Желаю, чтобы тебя никогда не покидала муза! Развития, легких задач, невероятных достижений и признания! Хочу всегда получать от своей работы только позитив и невероятные впечатления! Хочу, чтобы не только сегодня, но и каждый твой день походил на праздник. Обнимаю!

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Поздравляю с Всеукраинским Днем работника культуры! От всего сердца желаю тебе согласия, здоровья и невероятных достижений всегда и повсюду! Хочу пожелать тебе вдохновения, радости, позитивного мышления и искренних эмоций!

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Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю тебе много радости и удовольствия, мирного неба, интересных проектов и море положительных впечатлений! Чтобы работа была увлекательным, долгим и ярким путешествием, а не сложным этапом жизни!

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