Когда День сестры 2023: дата праздника и где его отмечают

Хотя и День сестры не пользуется такой безумной популярностью в Украине, как День матери или отца, он не менее важен. Известно, что День сестры ежегодно отмечается в первое воскресенье августа.
В 2023 году праздник пришелся на воскресенье, 6 число. И хотя День сестры уже отметили в этом году, важно знать, когда День сестры в 2024 году, чтобы не забыть поздравить свою родственную душу хотя бы в следующем году. Когда День сестры в 2024 году – читай в материале.
Из-за того, что День сестры решено отмечать в первое воскресенье последнего летнего месяца, в 2024 году этот праздник приходится на 4 августа. Этот неофициальный день является своеобразным упоминанием о ценности родственных связей не только между родителями и детьми, но и между сестрами.
В этот день сестры создают собственные традиции, встречаются и вспоминают детство, первые ошибки, разбитые колени, интересные поездки, лагеря отдыха, влюбленность и многое другое.
Такие посиделки сближают и не дают забыть о том, что ты никогда не будешь одинокой, если рядом есть сестра.
Такие посиделки сближают и не дают забыть о том, что ты никогда не будешь одинокой, если рядом есть сестра.
Братья тоже в этот день поздравляют своих любимых сестер. Они дарят им цветы, сладости, свечи и милые подарки.
Доподлинно неизвестно, как и где именно возник этот праздник. Однако сейчас его ежегодно отмечают во многих странах. Например, США, Индии, Европе и Украине. Постоянной даты празднования Дня сестер тоже нет.
Для того чтобы укрепить сестринскую связь и выразить любовь к своей родной сестре, можно подготовить следующие активности:
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