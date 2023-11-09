Когда День сестры 2023: дата праздника и где его отмечают

Хотя и День сестры не пользуется такой безумной популярностью в Украине, как День матери или отца, он не менее важен. Известно, что День сестры ежегодно отмечается в первое воскресенье августа.

В 2023 году праздник пришелся на воскресенье, 6 число. И хотя День сестры уже отметили в этом году, важно знать, когда День сестры в 2024 году, чтобы не забыть поздравить свою родственную душу хотя бы в следующем году. Когда День сестры в 2024 году – читай в материале.

Когда день сестры в 2024 году: дата

Из-за того, что День сестры решено отмечать в первое воскресенье последнего летнего месяца, в 2024 году этот праздник приходится на 4 августа. Этот неофициальный день является своеобразным упоминанием о ценности родственных связей не только между родителями и детьми, но и между сестрами.

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Когда день сестер и что делают в этот день

В этот день сестры создают собственные традиции, встречаются и вспоминают детство, первые ошибки, разбитые колени, интересные поездки, лагеря отдыха, влюбленность и многое другое.

Такие посиделки сближают и не дают забыть о том, что ты никогда не будешь одинокой, если рядом есть сестра.

Братья тоже в этот день поздравляют своих любимых сестер. Они дарят им цветы, сладости, свечи и милые подарки.

День сестер: дата и где отмечают

Доподлинно неизвестно, как и где именно возник этот праздник. Однако сейчас его ежегодно отмечают во многих странах. Например, США, Индии, Европе и Украине. Постоянной даты празднования Дня сестер тоже нет.

Как провести День сестры

Для того чтобы укрепить сестринскую связь и выразить любовь к своей родной сестре, можно подготовить следующие активности:

сходить в кинотеатр на новенький фильм;

просмотреть что-то тематическое (например, Маленькие женщины);

организовать тематический ужин;

приготовить любимые блюда детства вместе;

заняться написанием картин;

поехать в любимые места;

прокатиться на велосипедах;

распечатать общие любимые фотографии и обменяться ими;

сходить на пляж или бассейн;

посетить концерт или выставку;

отметить праздник в любимом кафе;

сходить на шоппинг;

сделать бьюти-день дома или в салоне красоты.

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