Впервые по новой дате: когда День защитников и защитниц Украины 2023

Украинское общество сейчас как никогда понимает всю важность чествования работы военных, которые борются за нашу независимость в войне против России. Потому что каждый метр украинской земли — это плоть, кровь, пот и жизнь.

Когда в Украине отмечают День защитников и защитниц в 2023 году, какова история праздника и его значение для украинцев, мы расскажем тебе дальше.

День защитников и защитниц Украины 2023: история праздника

Впервые потребность в этом дне возникла после российской оккупации Крыма в 2014 году. Указ пятого президента Петра Порошенка заложил основу празднования Дня защитника, который мы традиционно отмечали вместе с Покровой, 14 октября.

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Впоследствии, в августе 2021, следующий и действующий президент Владимир Зеленский подписал указ для установления гендерного равенства. С тех пор праздник называется День защитников и защитниц Украины.

Для украинцев этот праздник имеет большое значение. Сегодня, когда наше национальное сознание ежедневно только растет, нам как никогда раньше следует помнить и цену того, что за что борется украинский народ.

Когда отмечают День защитников и защитниц 2023

Согласно новому календарю, на который украинцы перешли в сентябре 2023 года, многие праздники перенеслись на две недели назад.

Так, День защитников и защитниц Украины в 2023 году мы отметим в воскресенье, 1 октября.

— Бывает, что молчание способно сказать больше, чем любые слова. В это воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит в новую дату день своих защитников и защитниц. Всех, кто дерется ради государства. Всех, кто придает силы Украине. Всех, кто отдал свою жизнь ради Украины, — говорится в сообщении на Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

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