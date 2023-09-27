Праздники

Впервые по новой дате: когда День защитников и защитниц Украины 2023

Виктория Мельник, редактор сайта 27 сентября 2023, 12:30
Когда День защитника и защитниц
Фото: Facebook

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