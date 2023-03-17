Когда отмечают Пасху 2023 по западному обряду и в чем отличия

Верующие западного обряда (в народе католики) празднуют Пасху согласно григорианскому календарю — на неделю раньше верующих восточного обряда. Традиции празднования в этих конфессиях тоже отличаются.

Когда католическая Пасха 2023 и как ее отмечают — читай в материале.

Когда Пасха в 2023 году: дата и история праздника

В этом году верующие западного обряда встретят Пасху 9 апреля. А восточного — 16 апреля. Праздник установлен в честь важного события — воскресения Иисуса Христа.

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Согласно Евангелию он был распят у стен Иерусалима. Его похоронили ученики, но он воскрес на третий день.

Папа Григорий XIII в 1583 году ввел новую пасхалию, названную григорианской. В резульатате изменения пасхалии поменялся и весь календарь.

В настоящее время дата Пасхи определяется из соотношения солнечного и лунного календарей. Часто Пасха по западному обряду празднуется раньше иудейской или в один день с ней, но иногда опережает более чем на месяц.

Пасха 2023: как готовятся к празднику

Согласно западному обряду, перед Пасхой вечером в храмах зажигают благодатный огонь. Это — символ света, который Божий сын подарил человечеству. Такое богослужение — очень торжественный процесс: его начинают или заканчивают крестным ходом.

Священники воспевают жертвенность Христа, которого распяли за грехи обычных людей, и призывают к жизни по религиозным канонам.

На богослужении в костелах зажигают пасхал — летнюю свечу храма. Этот огонь верующие разносят по домам.

Две Пасхи: почему даты не совпадают

В 325 году состоялся первый Вселенский собор в истории христианства (или Никейский собор). Тогда было решено отмечать Пасху в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния.

Но эти события не имеют постоянной даты, ведь христианская Пасха — праздник, который постоянно передвигают. Его отмечают от 4 апреля до 8 мая.

Разногласия по поводу дат Пасхи возникли еще в XVI веке из-за введения григорианского календаря. Верующие западного обряда перешли на него и таким образом изменили систему летоисчисления.

А восточного — рассчитывали все по юлианскому календарю. Так и возникли разногласия в датах религиозных праздников.

Пасха по западному обряду: традиции

Многие правила в праздновании Пасхи в этих двух конфессиях похожи. И одни, и другие соблюдают пост и Страстную неделю. Но верующие западного обряда не постятся так долго, к тому же им можно употреблять молочные продукты.

Обе конфессии считают Пасху семейным праздником и завершают праздничную трапезу мясными блюдами.

Наибольшее отличие — это то, что у верующих западного обряда есть особый символ Пасхи (Пасхальный кролик). Легенд о появлении этой традиции существует множество, но одна из них — это то, что он приносит в каждый дом корзинку с шоколадными сладостями и прячет их дома или во дворе.

Также важно отметить, что главными праздничными блюдами обычно являются кролик, индейка или курица, а не кулич.

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