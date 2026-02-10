Когда начинается и заканчивается Масленица 2026: подсказка для тех, кто забывает даты празднований

Если ты часто забываешь важные даты или праздники, не унывай! Мы здесь, чтобы напомнить о приближении традиционной Масленицы. У тебя будет неделя, чтобы насладиться блинами с разнообразными начинками и узнать больше о празднике. Читай в материале, когда начинается и заканчивается Масленица 2026.

Когда начинается и заканчивается Масленица 2026

Масленица — это языческий праздник, известный к принятию христианства и берущий начало в праславянские времена. Этот праздник еще называют Масленица, Пущение, Колодий, Сыропусная неделя, Сырное воскресенье, Бабский праздник, Общица. Она символизирует проводы зимы и встречу весны.

Церковная традиция не признает Масленицу, ведь в православном календаре его не найти. Однако Сырная седмица — это последняя неделя перед Великим постом.

Когда Масленица в 2026 году

По праздникам нет фиксированной даты — он начинается за 56 дней до Пасхи и отмечается целую неделю накануне Великого поста.

Пасха 2026 года будет 12 апреля, следовательно, Масленица в 2026 году начнется 16 февраля и продлится до 22 февраля.

Важно, что неделя празднования Масленицы начинается перед Великим постом. Ты успеваешь полакомиться всеми вкусными начинками и продуктами перед 40-дневным очищением организма и души.

Хотя праздник имеет древние языческие корни, его отмечают и чтят до сих пор. На Масленицу принято не только печь блины, но и водить хороводы, встречать весну и провожать зиму, призывать к миру и прощению. А еще в последний день празднования, то есть 17 марта, будет прощено воскресенье.

На Прощеное воскресенье принято забывать все обиды, которые причинили тебе. А также просить прощения у людей, которых ты обидел.

Масленица имеет даже народные названия всех дней:

Понедельник — встреча Масленицы. В этот день убирают жилье, пекут блины, делятся ими с нуждающимися. Вторник — Заигрывание. В этот день родители сватали детей. Среда – Тещины блины. Зять приходит к теще в гости на блины. Четверг — Разгуляй. Заканчиваются уборка и подготовка, хождение к гостям. Пятница — Тещины вечеринки. А теперь уже теща приходит к зятю в гости на блине. Суббота — Посиделки золовки. Замужние женщины приглашают в гости на блины сестер своего мужа и обмениваются подарками. Воскресенье — Проводы Масленицы. Прощеное воскресенье, поминки усопших.

Издавна в праздничную неделю проводят ярмарки, гуляния, вечерние посиделки, а также знакомства-сватовство.

Стоит ли праздновать Масленицу в Украине

Современное представление о Масленице — следствие советизации Украины, большевистского режима. Тогда власти искусственно пытались создать один народ и заменить все привычные традиции массовыми праздниками и попойкой.

В древности в Московии Масленицу, или русскую Масленицу, всегда отмечали с большим размахом, ели блины, устраивали показательные бои и катались на санах, запряженных лошадьми.

Такой формат празднования пытались популяризировать в крупных украинских городах, таких как Киев или Харьков.

Да и наконец в праздновании Масленицы в России и Украине просматриваются значительные мировоззренческие отличия. В России празднование было связано с демонстрацией злости и силы. В Масленицу на улицах массово устраивали кулачные бои и драки “стенка на стенку”.

А в Украине этот праздник символизировал всепрощение и примирение, люди в это время не дрались, а наоборот пытались разрешить все конфликты, извиниться и простить, чтобы встретить весну в мире и согласии.

