Когда ставить ёлку на Новый год 2026: лучшие даты и самые удачные места по фэншую

Вряд ли существует точная дата, когда именно ставить ёлку, в большинстве семей есть собственные традиции и правила.

Но если ощущение праздника уже проснулось и хочется как можно скорее погрузиться в новогоднюю атмосферу — давай поищем благоприятные дни для установки праздничного дерева.

Когда ставить ёлку на 2026 Новый год

Не секрет, что одни семьи мечтают как можно быстрее впустить в дом аромат хвои и сияние гирлянд, тогда как другие предпочитают делать это ближе к завершению года и символично начать наряжанием ёлки сам праздник.

Считается, что момент, в который устанавливают и украшают ёлку, имеет свою энергетику.

Поэтому выбирать его лучше, ориентируясь на интуицию и некоторые устойчивые традиции, ведь:

Выбор правильной даты может помочь принести в дом любовь, удачу, благополучие и спокойствие.

В какую дату лучше ставить ёлку на 2026 Новый год

5 или 6 декабря — в канун или в день святого Николая — прекрасное время, чтобы пригласить в дом достаток и финансовую стабильность. Можно оставить рядом небольшой подарок для детей и таким образом усилить магию праздника.

21 декабря, в день зимнего солнцестояния, советуют украшать тем, кто хочет избавиться от трудностей и усталости. Эта дата символизирует обновление и обещает семье защиту и благополучие на весь следующий год.

Вечер 24 декабря, накануне Рождества — это время, когда, считается, происходят чудеса. Люди часто выбирают именно его, чтобы пригласить в дом здоровье, гармонию и щедрый будущий урожай.

25 декабря — в само Рождество стоит ставить ёлку, если хочешь наполнить жилище энергией праздника — любовью, радостью и благополучием.

28 декабря — ёлка, установленная в этот день, по поверьям, защищает дом от всего дурного. Те, кто выбирает эту дату, могут дополнить ритуал молитвой за здоровье и благополучие близких.

В какой зоне дома по фэншуй лучше ставить ёлку на 2026 год

По фэншуй:

Магия новогоднего дерева работает лучше всего тогда, когда оно стоит в правильном уголке дома.

Поэтому важна не только дата украшения — место тоже обладает собственной энергетикой.

Если тебе хочется привлечь в свою жизнь больше достатка, лучше всего ставить ёлку на юго-востоке — этот сектор отвечает за финансы и материальный успех.

Южная часть жилья по фэншуй считается зоной удачи и признания, здесь украшенное дерево станет символом карьерного роста.

На юго-западе квартиры оно будет работать на укрепление отношений и гармонию в семье.

А установленная в восточной части дома ёлка усиливает атмосферу поддержки и спокойствия в семье.

Читайте также, как сделать бантики на ёлку: три способа создания новогоднего украшения.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!