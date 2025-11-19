Стиль жизни Праздники

Когда ставить ёлку на Новый год 2026: лучшие даты и самые удачные места по фэншую

Ольга Петухова, редактор сайта 19 ноября 2025, 12:12 3 мин.
когда ставить елку на новый 2026 год
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь