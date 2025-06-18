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Когда святят веночки в 2025 году: символика и дата праздника Божьего Тела

Леся Манзюк, редактор сайта 18 июня 2025, 09:45
Когда святят веночки в церкви
Фото Unsplash

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