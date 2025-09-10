Татьянин день 2025: дата, история и традиции празднования в Украине

Согласно новому церковному календарю, Татьянин день отмечают 12 января. Хотя ранее датой праздника было 25 января. В этот день вспоминают священномученицу Татьяну Римскую и чтут её память. Также в этот день все женщины и девушки с именем Татьяна отмечают день ангела.

Мы расскажем о традициях и истории дня Татьяны.

Татьянин день: история праздника

В третьем веке нашей эри в Риме жила Святая Татьяна. Она была из знатной семьи, и ее воспитывали в христианской вере. В то время христиане подвергались преследованиям со стороны язычников.

Когда Татьяне исполнилось 18 лет, она решила посвятить свою жизнь Господу, стала диаконисой и помогала бедным. Больше всего она заботилась о беременных и больных.

Когда на престол в Риме взошел 16-летний Александр Север, вся власть сосредоточилась фактически в руках его префекта Ульмияна. Он жестоко относился к христианам. Когда Ульмиян узнал, что Татьяна христианка, заставлял ее отречься этой веры. Но девушка не отступила.

После этого ее подвергли жестоким пыткам. Она была в плену у язычников и не прекращала молиться.

Господь услышал ее молитвы и послал землетрясение. Согласно поверьям, Господь исцелял ее раны от жестоких пыток.

Язычники казнили Татьяну в 235 году, отрубив ей голову. После этого церковь причислила девушку к лику святых, 12 января стало днем Татьяны.

Татьянин день: традиции праздника

Раньше все Татьяны в этот день пекли каравай и раздали всем членам семьи по кусочку. В этот день принято ходить в церковь и молиться Святой Татьяне. У нее просят здоровья, успехов в учебе, хорошего брака и детей.

Кроме того, Татьяну считают покровительницей студентов, поэтому просят помощи в обучении и сдаче экзаменов.

В день Татьяны нельзя заниматься тяжелым трудом или рукоделием. Однако и среди хаоса и беспорядка тоже нельзя находиться.

Также лучше не ссориться з родными и не сквернословить. В этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы говорили: “Татьяна солнечная — весна ранняя”, “Если снег выпадет — к урожаю”.

