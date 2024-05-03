Комендантский час на Пасху 2024: где его сократят, а где — оставят неизменным

Комендантский час в Украине на Пасху будет изменен в нескольких областях Украины. Его нет только в Закарпатской области, а в других областях его либо не изменят на праздник, либо сократят, чтобы люди могли посетить богослужение. В материале подробно рассказываем, каким будет комендантский час на Пасху в разных регионах Украины.

Комендантский час на Пасху 2024 в регионах Украины

Украинцы готовятся к третьей Пасхе во время полномасштабной войны. Враг особенно жесток, поэтому для него нет праздников и святых дней. Поэтому украинцы должны соблюдать правила безопасности на Пасху.

В некоторых регионах Украины будет сокращен комендантский час, чтобы все желающие смогли посетить богослужение и освятить свои пасхальные корзины. Далее мы расскажем о комендантском часе на Пасху в каждой области Украины.

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В соответствии с ситуацией с безопасностью каждая военная администрация самостоятельно принимает решение об уместности сокращения комендантского часа. Единого правила для всех — нет.

Комендантский час на Пасху в Киеве

Киев на эту Пасху изменений комендантского часа не вводит. Он традиционно продлится с 00:00 до 05:00. А что касается патрулирования храмов, ситуации безопасности и других правил — мы рассказывали в этом материале.

Комендантский час на Пасху в Харькове и области

В Харькове и области изменений комендантского часа не предусмотрено. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Комендантский час продлится с 23:00 до 5:00. В этот день будут закрыты городские кладбища.

Комендантский час на Пасху в Одессе

У Одессы на Пасху тоже старый график комендантского часа. Действуют ограничения с 00:00 до 05:00. Богослужения начнутся с 05:00 утра.

Комендантский час на Пасху во Львове

Во Львове и области изменения комендантского часа не будут внедряться. На Пасху он будет действовать с 00:00 до 05:00.

Комендантский час на Пасху в Днепре

Аналогичная ситуация с комендантским часом на Пасху будет в Днепре и области. Изменений на Пасху не предусмотрено, комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00.

Где будет изменен комендантский час на Пасху

Решение о сокращении комендантского часа на Пасху 2024 приняли следующие области:

Кировоградская — с 00:00 до 04:00;

с 00:00 до 04:00; Хмельницкая — с 00:00 до 03:00.

Во всех остальных областях Украины комендантский час на Пасху 2024 остается без изменений!

Следует обратить внимание, что в некоторых областях будут введены дополнительные ограничения безопасности, патрулировать полиция, которая может проверять документы, а также дежурить спасатели.

Местные власти напоминают: лучше избегать больших скоплений людей, в случае воздушной тревоги — следовать в укрытия, а также не передвигаться по городу в комендантский час.

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