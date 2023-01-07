Крещение 2023: традиции праздника и правила безопасного купания

Крещение — украинский традиционный праздник, который является одним из самых больших среди христианских. В народе его принято называть еще Богоявлением или Иорданом. Праздник возник в память о крещении Иисуса в реке Иордан. Читай, как правильно купаться на Крещение и какие традиции есть в этот день, в нашем материале.

Когда купаются на Крещение

Купаться на Крещение принято 6 или 19 января. Все христианские конфессии отмечают праздник 6 января, а те, кто пользуется юлианским календарем, 19 числа. В народе считают, что в этот день вся вода становится святой, дает красоту, здоровье, силу и защиту от злого глаза.

Поэтому купаться на Крещение нужно именно в день праздника. Обычно для этого есть специально отведенные места — купели на территориях храмов, освященные проруби, реки с крестами, которые пробивают в льду.

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В этом году, вероятно, льда не будет из-за погодных условий в Украине. Температура воды также будет выше, чем в предыдущие годы, поэтому ты можешь попробовать традиционное купание.

После освящения места купания нужно зайти в прорубь, трижды окунуться с головой, прочитать молитву и выйти из воды.

В целях безопасности у общественных мест купания всегда дежурят спасатели и медики.

Традиции на Крещение

На Крещение, кроме самого купания, есть ряд традиций. Например, есть голодную кутью в канун праздника. 5 или 18 января считают днем строгого поста, принято ужинать постными блюдами из рыбы, капусты или гречки.

Среди обычаев на Крещение есть и освящение воды. Чаще всего освящают проруби, реки и озера, в которых будут проходить купания, а также питьевую воду. Со льда пробивают крест, украшают его барвинком и ветвями сосны, иногда поливают свекольным квасом.

Освященную воду можно набрать всем желающим. Считается, что она обладает целебными свойствами и не портится. В этот день еще принято гадать на любовь и посещать богослужения.

Как правильно купаться на Крещение, чтобы не заболеть

Купание в холодной воде может навредить твоему здоровью, несмотря на веру в ее целебные свойства. Держи несколько советов, как правильно купаться на Крещение, чтобы не заболеть.

Закаляйся постоянно. Купаться раз в год в ледяной воде вредно для здоровья. Врачи рекомендуют закаляться прохладной водой в течение года. Если же ты этого не делал(-а), начни принимать контрастный душ за неделю – две до праздника. Имей тапочки и одежду рядом. Купание должно быть быстрым, а после него нужно как можно быстрее переодеться в тёплую и сухую одежду. Если рядом будет еще и горячий чай, это будет бонусом для твоего организма. Не употребляй алкоголь перед и после купания. До купания он провоцирует быстрое расширение сосудов, что чревато замерзанием, а после — является большой нагрузкой на организм.

Противопоказано купаться на Крещение людям, имеющим проблемы с артериальным давлением, болезни сердечно-сосудистой системы, хронические заболевания, больным, пожилым людям, детям и беременным.

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