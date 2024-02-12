Куда пойти в Киеве на 14 февраля — подборка интересных событий и идей, которые сделают День влюбленных незабываемым

День всех влюбленных уже близко, а ты до сих пор не знаешь, как хочешь провести время со своей второй половинкой в столице? Не волнуйся, ведь выбор событий и развлечений в этот день довольно большой, поэтому ты точно сможешь выбрать что-то по душе. Подробнее о том, куда пойти в Киеве на 14 февраля, чтобы хорошо провести время с любимым человеком — рассказываем далее в материале.

Куда пойти в Киеве на День влюбленных: перечень спектаклей в театрах

Октябрьский дворец приглашает зрителей на спектакль Золушка (цена 350-890 гривен). Если же вы сторонники комедии, то в Национальном академическом драматическом театре им. Леси Украинки на День всех влюбленных будет спектакль Ужин с чудаком (цена 80-700 гривен). Билеты от 150 гривен можно приобрести на трагикомедию Семейный альбом режиссера Маттео Спиацци в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. В Доме офицеров Вооруженных сил Украины 14 февраля будет проходить комедийный спектакль Сильные слабые женщины (цена 350-900 гривен). Спектакль по мотивам книги-бестселлера Бернара Вербера под названием Империя ангелов покажут в Доме Кино (цена 250-550 гривен).

Куда пойти праздновать 14 февраля в Киеве: стендапы

14 февраля в Shatun Pub будет стендап ко Дню влюбленных с участием Артура Петрова, Антона Сенина, Рамиля Янгулова и Макса Редзеля (цена 150-250 гривен). На Романтический stand up с участием комиков Славы Бу, Дэна Че и Макса Вышинского ты можешь попасть в Киевском культурном кластере Краков (цена 290-790 гривен). В зале Театральный гостиницы Турист в этот день будет стендап Аллы Волковой Вечер Лучших Шуток (цена 450-800 гривен). Еще одним вариантом куда пойти на 14 февраля в Киеве является Романтический подпольный стендап на Сцене 6 с участием комиков Василия Байдака, Насти Дерзкой, Артура Петрова и Ланы Чубахи (цена 400-600 гривен). Хорошим вариантом проведения вечера с любимым человеком будет Стендап для пар от Дмитрия Тютюна в театре Браво (цена 400 гривен). В Доме актера также на День влюбленных будет идти Стендап 14 февраля об отношениях, подарках и многое другое. На сцене будут выступать комики Марина Войцеховская, Андрей Бережко, Рамиль Янгулов и Иван Жорноклей (цена 300-500 гривен). Ко Дню влюбленных в Дороти паб будет Влюбленный стендап с такими комиками на сцене как Святослав Марченко, Влад Солонский, Арсен Пучков и Алексей Приймаченко (цена 300 гривен).

Куда пойти 14 февраля в Киеве в 2024 году: концерты

Если вы со второй половинкой еще не решили куда пойти в Киеве на День Влюбленных — во Дворце Спорта 14 февраля будет играть группа Антитела (цена 500-3000 гривен). Для фанов американской группы, заведение Barbeer предлагает посетить концерт Imagine Dragons Tribute (цена 200-300 гривен). 14 февраля в Forsage Dance Club будет выступать Laud (цена 400 гривен). В Osocor Residence в этот день состоится концерт группы ADAM (цена 600 гривен).

Развлечения на День всех влюбленных в Киеве

14 февраля можно посетить не только какие-то события, но и получить заряд эмоций и новых впечатлений. К примеру, ты можешь посетить:

картинг;

VR-квест;

мастер-класс по гончарству, танцам, скалолазанию, кулинарии и тому подобное;

spa-вечер для двоих;

чайную церемонию;

парк развлечений;

каток.

А если ты сторонник(-ца) разных мероприятий и не хочешь ограничиваться Днем влюбленных, мы подготовили подборку идей, куда можно сходить в Киеве в феврале.

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