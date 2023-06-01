Летнее солнцестояние 2023: дата, история и традиции

Летнее солнцестояние — это самый длинный день в году. Он в 2023 году будет 21 июня. В этот день создается впечатление, что Солнце будто застывает в зените и никуда не движется в течение всего дня.
Летнее солнцестояние 2023: когда именно состоится — читай в материале.
В 2023 году летнее солнцестояние состоится 21 июня в 5:57 утра по киевскому времени. Солнцестоянием называют астрономическое событие, которое знаменует начало астрономического лета.
Солнцестояние летом происходит тогда, когда наша планета будто смотрит практически всем своим северным полушарием на светило.
Этот праздник стал очень популярным во времена язычников. Обряды, которые делали в этот день, не игнорировали.
Считалось, что они определяют, какой будет жизнь человека весь следующий год (например, будет ли человек счастливым, здоровым и удачливым).
После принятия христианства языческие традиции отошли на второй план, ведь церковь это не почитает. Но этот праздник до сих пор отмечают во многих странах по всему миру.
В этот день наши предки:
Вікна также подготовили для тебя эксклюзивные поздравления в картинках с Троицей.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!