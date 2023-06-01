Летнее солнцестояние 2023: дата, история и традиции

Летнее солнцестояние — это самый длинный день в году. Он в 2023 году будет 21 июня. В этот день создается впечатление, что Солнце будто застывает в зените и никуда не движется в течение всего дня.

Летнее солнцестояние 2023: когда именно состоится — читай в материале.

День летнего солнцестояния 2023: что это

В 2023 году летнее солнцестояние состоится 21 июня в 5:57 утра по киевскому времени. Солнцестоянием называют астрономическое событие, которое знаменует начало астрономического лета.

Солнцестояние летом происходит тогда, когда наша планета будто смотрит практически всем своим северным полушарием на светило.

Летнее солнцестояние в 2023 году: история

Этот праздник стал очень популярным во времена язычников. Обряды, которые делали в этот день, не игнорировали.

Считалось, что они определяют, какой будет жизнь человека весь следующий год (например, будет ли человек счастливым, здоровым и удачливым).

После принятия христианства языческие традиции отошли на второй план, ведь церковь это не почитает. Но этот праздник до сих пор отмечают во многих странах по всему миру.

Что можно делать в День летнего солнцестояния

Вставать на рассвете. Считается, что именно в этот период энергетика находится на самом высоком уровне. Загадывать желания. Одевать яркие цвета. Веселится.

Что нельзя делать в День летнего солнцестояния

ругаться;

кричать;

быть в стрессе.

Традиции и приметы в день летнего солнцестояния

В этот день наши предки:

устраивали разнообразные гуляния;

прыгали через костер;

собирали целебные травы;

плели венки;

умывались росой.

Приметы на день летнего солнцестояния:

Обилие росы утром к хорошему урожаю. Если ночью в этот день много звезд на небе, то будет много грибов осенью. Если встречали рассвет в этот день, то весь год будет без болезней. Если положить монетку возле дверей, то год будет хорошим в материальном плане.

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